В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на всей территории Курской области, сообщает оперативный штаб правительства региона. Опасность была объявлена в 22.16 мск вторника, она длилась более семи часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

