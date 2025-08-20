Рейтинг@Mail.ru
20:39 20.08.2025
ООН выступила против планов Израиля по захвату Газы
ООН выступает против планов Израиля по захвату города Газа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.
в мире
израиль
хамас
биньямин нетаньяху
оон
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
стефан дюжаррик
ООН, 20 авг - РИА Новости. ООН выступает против планов Израиля по захвату города Газа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы. "Мы твердо выступали против этого (захвата Газы - ред.). Совершенно очевидно, что это приведет к очередному массовому перемещению людей, которые неоднократно подвергались перемещению с начала этой фазы конфликта", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Израильский военно-политический кабинет 8 августа одобрил план премьера страны Биньямина Нетаньяху об установлении контроля над всей территорией сектора Газа, чтобы впоследствии передать ее новому "гражданскому правительству". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать сектор, цель операции - установление "периметра безопасности". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
ООН, 20 авг - РИА Новости. ООН выступает против планов Израиля по захвату города Газа, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.
В среду израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции по захвату Газы.
"Мы твердо выступали против этого (захвата Газы - ред.). Совершенно очевидно, что это приведет к очередному массовому перемещению людей, которые неоднократно подвергались перемещению с начала этой фазы конфликта", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Израильский военно-политический кабинет 8 августа одобрил план премьера страны Биньямина Нетаньяху об установлении контроля над всей территорией сектора Газа, чтобы впоследствии передать ее новому "гражданскому правительству". Нетаньяху добавил, что в то же время Израиль не планирует удерживать сектор, цель операции - установление "периметра безопасности".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
