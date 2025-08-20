Рейтинг@Mail.ru
19:53 20.08.2025
Россия потребовала в ООН расследовать поддержку Украиной боевиков в Африке
ООН, 20 авг – РИА Новости. Россия требует "тщательного международного расследования" с участием ООН в связи с поддержкой Украиной боевиков в Африке, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. "Есть конкретные факты, однозначно указывающие на то, что спецслужбы Украины, включая ГУР минобороны, вовлечены в подрывную деятельность в странах Сахеля и других регионов Африки. Они поставляют боевикам оружие и беспилотники, обучают их применению, координируют действия террористов, включая так называемую "Группу поддержки Ислама и мусульман"* ("Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин*, связана с "Аль-Каидой"*) в Мали, перебрасывают подготовленных наемников для действий против местных правительств. Все перечисленное требует тщательного международного расследования с привлечением компетентных механизмов ООН", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН. Французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа прошлого года разорвала дипломатические отношения с Украиной. Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы военных, заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.* Запрещенная в России террористической группировка.
