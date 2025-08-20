https://ria.ru/20250820/omon-2036527330.html

Обновленное здание для бойцов ОМОН открыли на Ямале

КРАСНОЯРСК, 20 авг – РИА Новости. Модернизированное здание для бойцов ОМОН "Ямал" открыли после реконструкции, длившейся полтора года, в Ноябрьске на Ямале, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. "В Ноябрьске после масштабного обновления открыли здание для бойцов ОМОН "Ямал". За полтора года его полностью реконструировали, заменили все коммуникации, обустроили больше 30 помещений для работы, обучения и отдыха. Теперь здесь есть всё для комфортного несения службы", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. По словам губернатора, спецподразделение было сформировано по указу президента РФ Владимира Путина для обеспечения безопасности южного рубежа стратегического региона Ямал. Для повышения эффективности исполнения служебных обязанностей бойцам предоставляются современные технические средства и оборудование. По данным правительства региона, для бойцов спецподразделения Ноябрьска было выбрано здание, где раньше размещались отдельные подразделения полиции. Двухэтажное строение площадью 750 квадратных метров полностью поменяло планировку. Здесь поменяли окна, двери, внутренние инженерные системы, освещение, утеплена крыша, обновлены фасад и кровля. Также в здании появилось более 30 новых помещений.

