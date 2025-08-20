Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/ogranicheniya-2036428587.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.08.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T06:20:00+03:00
2025-08-20T06:20:00+03:00
нижний новгород
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - написал он в своем Telegram-канале. Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
https://ria.ru/20250820/ogranicheniya-2036426537.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_67013692ccc61c3b04d8f74694c9f47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в медиабанк
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
Аэропорт Тамбов (Донское) - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
05:52
 
Нижний НовгородАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала