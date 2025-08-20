https://ria.ru/20250820/ogranicheniya-2036428587.html

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 20.08.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T06:20:00+03:00

2025-08-20T06:20:00+03:00

2025-08-20T06:20:00+03:00

нижний новгород

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижнего Новгорода ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - написал он в своем Telegram-канале. Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.

https://ria.ru/20250820/ogranicheniya-2036426537.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)