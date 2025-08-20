https://ria.ru/20250820/obstrel-2036406899.html
Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.08.2025
Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 17 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T00:21:00+03:00
2025-08-20T00:21:00+03:00
2025-08-20T00:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска 17 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Семнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 20 единиц боеприпасов. Поступили сведения о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки было зафиксировано 33 обстрела.
https://ria.ru/20250819/opasnost-2036405792.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 17 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 20 боеприпасов