В Запорожской области заявили об угрозе диверсий на энергообъектах
10:24 20.08.2025 (обновлено: 10:33 20.08.2025)
В Запорожской области заявили об угрозе диверсий на энергообъектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Угроза диверсий на энергообъектах существует в Запорожской области, сообщает министерство энергетики региона. "Угроза диверсий на энергообъектах. Получена информация о попытках вербовки граждан для совершения диверсий на электроподстанциях. Злоумышленники используют различные методы обмана и манипуляций, чтобы добиться своих преступных целей", - говорится в сообщении.В минэнерго подчеркнули, что самовольное проникновение на территорию электроподстанций категорически запрещено. "Это не только нарушение закона, но и прямой риск для вашей жизни. За совершение диверсий на объектах энергетики предусмотрена строгая уголовная ответственность – до 20 лет лишения свободы", - подчеркнули в министерстве.
В Запорожской области заявили об угрозе диверсий на энергообъектах

Электроподстанция . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Угроза диверсий на энергообъектах существует в Запорожской области, сообщает министерство энергетики региона.
"Угроза диверсий на энергообъектах. Получена информация о попытках вербовки граждан для совершения диверсий на электроподстанциях. Злоумышленники используют различные методы обмана и манипуляций, чтобы добиться своих преступных целей", - говорится в сообщении.
В минэнерго подчеркнули, что самовольное проникновение на территорию электроподстанций категорически запрещено.
"Это не только нарушение закона, но и прямой риск для вашей жизни. За совершение диверсий на объектах энергетики предусмотрена строгая уголовная ответственность – до 20 лет лишения свободы", - подчеркнули в министерстве.
