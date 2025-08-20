https://ria.ru/20250820/oblast-2036451977.html
В Запорожской области заявили об угрозе диверсий на энергообъектах
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Угроза диверсий на энергообъектах существует в Запорожской области, сообщает министерство энергетики региона. "Угроза диверсий на энергообъектах. Получена информация о попытках вербовки граждан для совершения диверсий на электроподстанциях. Злоумышленники используют различные методы обмана и манипуляций, чтобы добиться своих преступных целей", - говорится в сообщении.В минэнерго подчеркнули, что самовольное проникновение на территорию электроподстанций категорически запрещено. "Это не только нарушение закона, но и прямой риск для вашей жизни. За совершение диверсий на объектах энергетики предусмотрена строгая уголовная ответственность – до 20 лет лишения свободы", - подчеркнули в министерстве.
