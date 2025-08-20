https://ria.ru/20250820/obedinenie-2036500807.html

У прагматичных сил есть запрос на объединение, заявили в МИД России

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У здоровых прагматичных сил есть запрос на объединение на фоне диктата со стороны Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. “Во-первых, примат их двустороннего соглашения между США и той страной, с которой оно заключается в ущерб тому, что происходит в ВТО. И условие для такой политики, что вы не должны заключать соглашение о свободной торговле с нерыночными экономиками”, - сказал он в ходе выступления на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути". Сам подход нерыночный, это диктат, шантаж, но при этом призывают не сотрудничать со странами в их понимании с нерыночной экономикой, указал дипломат. “Отсюда идет запрос на объединение всех здоровых прагматичных сил. Понятно, что разные интересы…, но есть нечто общее, есть понимание, что в одиночку мы не будем прогрессировать, а наоборот, уходить в изоляцию, никто этого не хочет”, - пояснил Биричевский. “Поэтому те страны, которые входят в наш евразийский контур, они во многом находятся на некотором отдалении от украинского кризиса, и они хотят здорового прагматичного сотрудничества”, - подчеркнул дипломат. Среди главных приоритетов Большого евразийского партнерства - уменьшение различного вида барьеров, указал он. “Приоритеты - это связуемость, это уменьшение барьеров, прежде всего, в торговле, устранение тарифных, административных барьеров, сложностей, связанных с таможенным оформлением, перегрузкой товаров. Это все что связано с торговлей, с транспортом, с инфраструктурой, которая нас всех соединяет, это прежде всего, энергетическая инфраструктура. Это транспорт, это связь”, - добавил он.

