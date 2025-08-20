https://ria.ru/20250820/obedinenie-2036500807.html
У прагматичных сил есть запрос на объединение, заявили в МИД России
У прагматичных сил есть запрос на объединение, заявили в МИД России - РИА Новости, 20.08.2025
У прагматичных сил есть запрос на объединение, заявили в МИД России
У здоровых прагматичных сил есть запрос на объединение на фоне диктата со стороны Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T14:03:00+03:00
2025-08-20T14:03:00+03:00
2025-08-20T14:03:00+03:00
в мире
дмитрий биричевский
всемирная торговая организация (вто)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У здоровых прагматичных сил есть запрос на объединение на фоне диктата со стороны Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. “Во-первых, примат их двустороннего соглашения между США и той страной, с которой оно заключается в ущерб тому, что происходит в ВТО. И условие для такой политики, что вы не должны заключать соглашение о свободной торговле с нерыночными экономиками”, - сказал он в ходе выступления на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути". Сам подход нерыночный, это диктат, шантаж, но при этом призывают не сотрудничать со странами в их понимании с нерыночной экономикой, указал дипломат. “Отсюда идет запрос на объединение всех здоровых прагматичных сил. Понятно, что разные интересы…, но есть нечто общее, есть понимание, что в одиночку мы не будем прогрессировать, а наоборот, уходить в изоляцию, никто этого не хочет”, - пояснил Биричевский. “Поэтому те страны, которые входят в наш евразийский контур, они во многом находятся на некотором отдалении от украинского кризиса, и они хотят здорового прагматичного сотрудничества”, - подчеркнул дипломат. Среди главных приоритетов Большого евразийского партнерства - уменьшение различного вида барьеров, указал он. “Приоритеты - это связуемость, это уменьшение барьеров, прежде всего, в торговле, устранение тарифных, административных барьеров, сложностей, связанных с таможенным оформлением, перегрузкой товаров. Это все что связано с торговлей, с транспортом, с инфраструктурой, которая нас всех соединяет, это прежде всего, энергетическая инфраструктура. Это транспорт, это связь”, - добавил он.
https://ria.ru/20250819/nato-2036312563.html
https://ria.ru/20250820/es-2036430640.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий биричевский, всемирная торговая организация (вто), сша
В мире, Дмитрий Биричевский, Всемирная торговая организация (ВТО), США
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. У здоровых прагматичных сил есть запрос на объединение на фоне диктата со стороны Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский.
“Во-первых, примат их двустороннего соглашения между США
и той страной, с которой оно заключается в ущерб тому, что происходит в ВТО
. И условие для такой политики, что вы не должны заключать соглашение о свободной торговле с нерыночными экономиками”, - сказал он в ходе выступления на Всемирном форуме "Новая эпоха – новые пути".
Сам подход нерыночный, это диктат, шантаж, но при этом призывают не сотрудничать со странами в их понимании с нерыночной экономикой, указал дипломат.
“Отсюда идет запрос на объединение всех здоровых прагматичных сил. Понятно, что разные интересы…, но есть нечто общее, есть понимание, что в одиночку мы не будем прогрессировать, а наоборот, уходить в изоляцию, никто этого не хочет”, - пояснил Биричевский
.
“Поэтому те страны, которые входят в наш евразийский контур, они во многом находятся на некотором отдалении от украинского кризиса, и они хотят здорового прагматичного сотрудничества”, - подчеркнул дипломат.
Среди главных приоритетов Большого евразийского партнерства - уменьшение различного вида барьеров, указал он.
“Приоритеты - это связуемость, это уменьшение барьеров, прежде всего, в торговле, устранение тарифных, административных барьеров, сложностей, связанных с таможенным оформлением, перегрузкой товаров. Это все что связано с торговлей, с транспортом, с инфраструктурой, которая нас всех соединяет, это прежде всего, энергетическая инфраструктура. Это транспорт, это связь”, - добавил он.