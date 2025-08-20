СМИ: Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма из-за Палестины
Politico: Нетаньяху обвинил Макрона в разжигании антисемитизма из-за Палестины
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в разжигании антисемитизма за инициативу Парижа по признанию Палестины, пишет издание Politico со ссылкой на письмо израильского лидера французскому.
"Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в огонь антисемитизма... Это не дипломатия, а умиротворение. Это поощряет террор ХАМАС, укрепляет его нежелание освободить заложников, воодушевляет тех, кто угрожает французским евреям, и поощряет ненависть к евреям, которая теперь царит на ваших улицах", - цитирует издание письмо Нетаньяху Макрону.
Жители ФРГ поддерживают признание Палестины, показало исследование
10 августа, 17:30
При этом, как отмечает издание, Елисейский дворец ответил Нетаньяху, что Франция "защищает и всегда будет защищать своих соотечественников иудейского вероисповедания", а также "требует серьезности и ответственности, а не путаницы и манипуляций" от израильского премьера. Само же письмо, по словам офиса французского президента, "ошибочно, презренно и не останется без ответа".
Отношения между Израилем и Францией начали резко ухудшаться после заявлений Парижа о готовности признать государство Палестина в сентябре на заседании Генассамблеи ООН. Кроме того, французский МИД решительно осудил план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации города Газа, а президент республики Эммануэль Макрон и вовсе назвал этот план "объявленной катастрофой" и "стремительным рывком в сторону постоянной войны".
Нетаньяху ранее сообщил, что Израиль намерен установить контроль над всей территорией сектора Газа для того, чтобы обеспечить периметр безопасности и впоследствии передать полуэксклав под контроль нового "гражданского правительства". В то же время, по его словам, Израиль не планирует удерживать контроль над сектором Газа, целью операции является установление "периметра безопасности".
Израиль может прекратить сотрудничество с Лондоном, пишут СМИ
8 августа, 03:14
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.