Создана программа для определения биологического возраста человека

Создана программа для определения биологического возраста человека - РИА Новости, 20.08.2025

Создана программа для определения биологического возраста человека

Новый подход к диагностике скорости старения и определению реального биологического возраста человека предложили ученые ННГУ в составе научного коллектива. Он... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Новый подход к диагностике скорости старения и определению реального биологического возраста человека предложили ученые ННГУ в составе научного коллектива. Он анализирует маркеры ключевого механизма старения — хронического воспаления — с учетом образа жизни, стресса, диеты и генетики отдельного пациента. Результаты представлены в Nature Aging.Как объяснили ученые, хроническое (не острое) воспаление — это, с одной стороны, полезный процесс, защищающий организм от патогенов и очищающий его от изношенных или умерших клеток, с другой стороны – усиление этого процесса с возрастом "бьет" по системам жизнедеятельности организма."Представьте себе, например, что вы постоянно живете с температурой +37,1. Повышенный уровень системного воспаления провоцирует ускоренное старение и преждевременное развитие основных возрастных заболеваний: сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, онкологических", — рассказал директор Научно-исследовательского института биологии старения Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) Михаил Иванченко.Исследователи университета с коллегами из Государственного научного центра Российской Федерации ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ им. Б.В. Петровского) создали систему искусственного интеллекта, которая выявляет повышенный риск возрастных заболеваний и определяет реальный биологический возраст человека. На ее основе могут быть выданы рекомендации по замедлению износа организма и оценен вклад отдельных факторов: изменения диеты, коррекция режима сна, климата и экологического качества места для жизни – для каждого человека они будут свои."Например, средиземноморская диета приводит к снижению маркеров воспаления на 15-25 процентов, что может быть использовано для персонализированных рекомендаций. В перспективе 5–10 лет интеграция этих подходов в клиническую практику может увеличить продолжительность здоровой жизни на 5–10 лет и снизить затраты на лечение возрастных заболеваний на 20–30 процентов", — рассказал Иванченко.Большинство существующих биологических часов и подходов к управлению здоровым старением фокусируется на общем состоянии организма человека или конкретных систем и органов. По сравнению с обычными терапевтическими подходами, предполагающими лечение заболеваний с уже проявившейся симптоматикой, выявление предрисков и их своевременное устранение позволяет сохранить организм в здоровом состоянии, добавил ученый."Уникальность нашего результата в том, что мы изучаем первопричину – иммуновоспалительный механизм старения, разработали инструменты для его оценки и стратегии управления. Существующие аналоги имеют ряд ограничений: не дают конкретной информации об иммуновоспалительном статусе, обладают высокой погрешностью, плохо применимы в принятии решения врачом-специалистом. Наши решения на основе искусственного интеллекта одновременно учитывают множество показателей, поэтому обеспечивают точность определения биологического возраста до 7 лет", — подчеркнул Иванченко.В дальнейшем специалисты ННГУ адаптируют систему оценки биологического возраста для клинического применения. Также ученые планируют проведение долгосрочных исследований для отслеживания динамики воспалительного старения у одних и тех же людей на протяжении многих лет, уделяя особое внимание изучению эффективности различных вмешательств с учётом индивидуальных особенностей пациентов.Результаты исследования также представлены в International Journal of Molecular Sciences и в более ранней публикации в Nature Aging.

2025

