В НАТО пройдет онлайн-встреча глав генштабов стран альянса
Онлайн-встреча глав генштабов стран НАТО пройдет 20 августа, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T00:58:00+03:00
2025-08-20T00:58:00+03:00
2025-08-20T00:58:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Онлайн-встреча глав генштабов стран НАТО пройдет 20 августа, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне. "Завтра в режиме видеоконференции я проведу совещание глав генштабов 32 стран-членов НАТО", - написал Драгоне на странице в соцсети X. В заседании, по словам Драгоне, также впервые за свою службу на посту примет участие главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Драгоне добавил, что ждет от Гринкевича "обновленной информации о текущей ситуации в сфере безопасности" по мере развития дипломатических усилий по мирному урегулированию на Украине.
