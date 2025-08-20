https://ria.ru/20250820/nato-2036409942.html

В НАТО пройдет онлайн-встреча глав генштабов стран альянса

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Онлайн-встреча глав генштабов стран НАТО пройдет 20 августа, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне. "Завтра в режиме видеоконференции я проведу совещание глав генштабов 32 стран-членов НАТО", - написал Драгоне на странице в соцсети X. В заседании, по словам Драгоне, также впервые за свою службу на посту примет участие главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Драгоне добавил, что ждет от Гринкевича "обновленной информации о текущей ситуации в сфере безопасности" по мере развития дипломатических усилий по мирному урегулированию на Украине.

