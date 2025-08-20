Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/narod-2036570221.html
Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции
Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции - РИА Новости, 20.08.2025
Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции
Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду испытывают ненависть к молдавскому народу и пытаются делить граждан на... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:53:00+03:00
2025-08-20T17:53:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
sputnik молдова
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
московский комсомолец
майя санду
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035865682_0:47:3473:2001_1920x0_80_0_0_6f8842ce148c28caf6f8b607a76ab036.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду испытывают ненависть к молдавскому народу и пытаются делить граждан на "хороших" и всех остальных, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. "Эта власть занимается селекцией собственного народа, в 2021 году ПДС пришла к власти с лозунгом о "хороших людях, потом мы все узнали, что эти "хорошие люди" – это только ПДС и Майя Санду. Так власть себя вела последние 4 года. У них есть правильные и неправильные избиратели и представители этнических групп, власть не скрывает свою ненависть к молдавскому народу. Но, хотят они или нет, в нашей стране подавляющее большинство составляют именно молдаване, а не румыны, как ПДС бы хотелось", - заявила Караман журналистам, напоминая, что у основных представителей руководства страны помимо молдавского есть и румынское гражданство. Депутат отметила, что ситуация с Гагаузией и приговор главе автономии Евгении Гуцул - это "ярко выраженная селекция в "лучших" традициях Гитлера и фашистской Германии". "Приговор Гуцул – это месть ПДС непокорному гагаузскому народу", - подчеркнула Караман. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036533671.html
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036530721.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035865682_372:0:3101:2047_1920x0_80_0_0_fe4372b85b4208f8b8b7edad6e117aea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евгения гуцул, sputnik молдова, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, московский комсомолец, майя санду, кишинев, россия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии, Московский комсомолец, Майя Санду, Кишинев, Россия
Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции

Караман: власти Молдавии испытывают ненависть к собственному народу

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Кишиневе
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Участники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду испытывают ненависть к молдавскому народу и пытаются делить граждан на "хороших" и всех остальных, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
"Эта власть занимается селекцией собственного народа, в 2021 году ПДС пришла к власти с лозунгом о "хороших людях, потом мы все узнали, что эти "хорошие люди" – это только ПДС и Майя Санду. Так власть себя вела последние 4 года. У них есть правильные и неправильные избиратели и представители этнических групп, власть не скрывает свою ненависть к молдавскому народу. Но, хотят они или нет, в нашей стране подавляющее большинство составляют именно молдаване, а не румыны, как ПДС бы хотелось", - заявила Караман журналистам, напоминая, что у основных представителей руководства страны помимо молдавского есть и румынское гражданство.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Власти Молдавии сортируют граждан на правильных и неправильных, заявил Боля
16:07
Депутат отметила, что ситуация с Гагаузией и приговор главе автономии Евгении Гуцул - это "ярко выраженная селекция в "лучших" традициях Гитлера и фашистской Германии".
"Приговор Гуцул – это месть ПДС непокорному гагаузскому народу", - подчеркнула Караман.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос
15:55
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в МолдавииМосковский комсомолецМайя СандуКишиневРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала