https://ria.ru/20250820/narod-2036570221.html

Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции

Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции - РИА Новости, 20.08.2025

Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции

Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду испытывают ненависть к молдавскому народу и пытаются делить граждан на... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:53:00+03:00

2025-08-20T17:53:00+03:00

2025-08-20T17:53:00+03:00

в мире

молдавия

евгения гуцул

sputnik молдова

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

московский комсомолец

майя санду

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035865682_0:47:3473:2001_1920x0_80_0_0_6f8842ce148c28caf6f8b607a76ab036.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду испытывают ненависть к молдавскому народу и пытаются делить граждан на "хороших" и всех остальных, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман. "Эта власть занимается селекцией собственного народа, в 2021 году ПДС пришла к власти с лозунгом о "хороших людях, потом мы все узнали, что эти "хорошие люди" – это только ПДС и Майя Санду. Так власть себя вела последние 4 года. У них есть правильные и неправильные избиратели и представители этнических групп, власть не скрывает свою ненависть к молдавскому народу. Но, хотят они или нет, в нашей стране подавляющее большинство составляют именно молдаване, а не румыны, как ПДС бы хотелось", - заявила Караман журналистам, напоминая, что у основных представителей руководства страны помимо молдавского есть и румынское гражданство. Депутат отметила, что ситуация с Гагаузией и приговор главе автономии Евгении Гуцул - это "ярко выраженная селекция в "лучших" традициях Гитлера и фашистской Германии". "Приговор Гуцул – это месть ПДС непокорному гагаузскому народу", - подчеркнула Караман. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036533671.html

https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036530721.html

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, евгения гуцул, sputnik молдова, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии, московский комсомолец, майя санду, кишинев, россия