Власти Молдавии ненавидят народ, заявили в оппозиции
Караман: власти Молдавии испытывают ненависть к собственному народу
Участники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая партия в Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС) и президент Майя Санду испытывают ненависть к молдавскому народу и пытаются делить граждан на "хороших" и всех остальных, заявила депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
"Эта власть занимается селекцией собственного народа, в 2021 году ПДС пришла к власти с лозунгом о "хороших людях, потом мы все узнали, что эти "хорошие люди" – это только ПДС и Майя Санду. Так власть себя вела последние 4 года. У них есть правильные и неправильные избиратели и представители этнических групп, власть не скрывает свою ненависть к молдавскому народу. Но, хотят они или нет, в нашей стране подавляющее большинство составляют именно молдаване, а не румыны, как ПДС бы хотелось", - заявила Караман журналистам, напоминая, что у основных представителей руководства страны помимо молдавского есть и румынское гражданство.
Депутат отметила, что ситуация с Гагаузией и приговор главе автономии Евгении Гуцул - это "ярко выраженная селекция в "лучших" традициях Гитлера и фашистской Германии".
"Приговор Гуцул – это месть ПДС непокорному гагаузскому народу", - подчеркнула Караман.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.