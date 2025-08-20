https://ria.ru/20250820/naemniki-2036415678.html
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России - РИА Новости, 20.08.2025
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России
Иностранные наемники бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T02:17:00+03:00
2025-08-20T02:17:00+03:00
2025-08-20T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Иностранные наемники бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись", — рассказал собеседник агентства. В начале августа в силовых структурах сообщили, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег Оскола из-за продвижения российских военных в направлении Боровой в Харьковской области.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html
https://ria.ru/20250817/narkotiki-2035858057.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_da2bd3218f7c724e74fd348546177282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола на Купянском направлении