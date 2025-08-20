Рейтинг@Mail.ru
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:17 20.08.2025 (обновлено: 07:57 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/naemniki-2036415678.html
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России - РИА Новости, 20.08.2025
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России
Иностранные наемники бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T02:17:00+03:00
2025-08-20T07:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Иностранные наемники бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись", — рассказал собеседник агентства. В начале августа в силовых структурах сообщили, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег Оскола из-за продвижения российских военных в направлении Боровой в Харьковской области.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html
https://ria.ru/20250817/narkotiki-2035858057.html
россия
харьковская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_da2bd3218f7c724e74fd348546177282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России

Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола на Купянском направлении

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Иностранные наемники бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ
05:51

Купянск — ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Это крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. После освобождения города российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.

В начале августа в силовых структурах сообщили, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег Оскола из-за продвижения российских военных в направлении Боровой в Харьковской области.
Уничтожение наркотиков - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Латиноамериканские наемники наладили поставки наркотиков на линию фронта
17 августа, 07:36
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВолчанскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала