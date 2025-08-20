https://ria.ru/20250820/naemniki-2036415678.html

Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России

Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России - РИА Новости, 20.08.2025

Иностранные наемники бегут на правый берег Оскола от ВС России

Иностранные наемники бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T02:17:00+03:00

2025-08-20T02:17:00+03:00

2025-08-20T07:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

волчанск

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Иностранные наемники бегут от российских войск на правый берег реки Оскол на Купянском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Иностранцы переправляются на западный берег Оскола, подальше от боевых действий. Переходят вброд целыми подразделениями. Транспорт бросают на левом берегу, чтобы не быть сожженными нашими дронами или потому что машины захлебнулись", — рассказал собеседник агентства. В начале августа в силовых структурах сообщили, что передовой командный пункт и тыловые подразделения украинского нацбатальона "Азов"* отходят на правый берег Оскола из-за продвижения российских военных в направлении Боровой в Харьковской области.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html

https://ria.ru/20250817/narkotiki-2035858057.html

россия

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины, безопасность