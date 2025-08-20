https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html

Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ

Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025

Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ

Колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T05:51:00+03:00

2025-08-20T05:51:00+03:00

2025-08-20T11:44:00+03:00

в мире

украина

россия

колумбия

мария захарова

сергей лавров

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости, Олег Краев. Колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что сбежал из ВСУ из-за невыносимых условий службы."Практически тайком пришлось сбежать оттуда, потому что нам не давали выйти (с территории места базирования - ред.), не давали отдохнуть", - поделился Луис.Он рассказал, что командование было к наемникам "безразлично", не соблюдало своих обязательств. Так, нахождение в том или ином районе дислоцирования могло из 20 обещанных дней превратиться в 40-60, а там приходилось "работать все время, почти без отдыха"."Когда меня сменили на посту… я воспользовался шансом", - сообщил собеседник агентства, признавшись, что нашлись люди, которые помогли ему бежать.Он отметил, что сложнее всего было выбраться из места базирования подразделения, тогда как вылет трудностей не представлял и был "вопросом наличия денег" на авиабилет.Ранее в интервью РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, рассказал, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.В начале августа в интервью РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал, что колумбийские наемники сталкиваются с разнообразными формами дискриминации.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250819/naemnik-2036206878.html

https://ria.ru/20250818/naemniki-2036018019.html

украина

россия

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, колумбия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины