Рейтинг@Mail.ru
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 20.08.2025 (обновлено: 11:44 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/naemnik-2036426344.html
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ
Колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:51:00+03:00
2025-08-20T11:44:00+03:00
в мире
украина
россия
колумбия
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости, Олег Краев. Колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что сбежал из ВСУ из-за невыносимых условий службы."Практически тайком пришлось сбежать оттуда, потому что нам не давали выйти (с территории места базирования - ред.), не давали отдохнуть", - поделился Луис.Он рассказал, что командование было к наемникам "безразлично", не соблюдало своих обязательств. Так, нахождение в том или ином районе дислоцирования могло из 20 обещанных дней превратиться в 40-60, а там приходилось "работать все время, почти без отдыха"."Когда меня сменили на посту… я воспользовался шансом", - сообщил собеседник агентства, признавшись, что нашлись люди, которые помогли ему бежать.Он отметил, что сложнее всего было выбраться из места базирования подразделения, тогда как вылет трудностей не представлял и был "вопросом наличия денег" на авиабилет.Ранее в интервью РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, рассказал, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.В начале августа в интервью РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал, что колумбийские наемники сталкиваются с разнообразными формами дискриминации.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250819/naemnik-2036206878.html
https://ria.ru/20250818/naemniki-2036018019.html
украина
россия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, колумбия, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Колумбия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Бывший наемник из Колумбии рассказал, почему сбежал из ВСУ

Колумбийский наемник сбежал из ВСУ из-за невыносимых условий службы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости, Олег Краев. Колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что сбежал из ВСУ из-за невыносимых условий службы.
"Практически тайком пришлось сбежать оттуда, потому что нам не давали выйти (с территории места базирования - ред.), не давали отдохнуть", - поделился Луис.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Бывший наемник из Колумбии рассказал, как ему не платили в ВСУ
Вчера, 05:21
Он рассказал, что командование было к наемникам "безразлично", не соблюдало своих обязательств. Так, нахождение в том или ином районе дислоцирования могло из 20 обещанных дней превратиться в 40-60, а там приходилось "работать все время, почти без отдыха".
"Когда меня сменили на посту… я воспользовался шансом", - сообщил собеседник агентства, признавшись, что нашлись люди, которые помогли ему бежать.
Он отметил, что сложнее всего было выбраться из места базирования подразделения, тогда как вылет трудностей не представлял и был "вопросом наличия денег" на авиабилет.
Ранее в интервью РИА Новости отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур, посетивший в рамках работы над докторской диссертацией по теме наемничества город Луцк Волынской области Украины, рассказал, что многие колумбийские наемники в ВСУ хотят уехать с Украины из-за плохого отношения к ним нанимателей.
В начале августа в интервью РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал, что колумбийские наемники сталкиваются с разнообразными формами дискриминации.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Десантники ВСУ и колумбийские наемники случайно атаковали друг друга
18 августа, 11:38
 
В миреУкраинаРоссияКолумбияМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала