В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено - РИА Новости, 20.08.2025
15:44 20.08.2025
В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено
В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в миграционной службе МВД РФ. "МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде. Если заявитель придёт в МВД России в течение 6 месяцев со дня подачи заявления, то ему не нужно заново подавать заявление и оплачивать госпошлину", - говорится в сообщении. Однако, если прошло более 6 месяцев с момента подачи заявления, ведомство вынесет решение о прекращении оформления загранпаспорта. В этом случае придётся подавать заявление заново и ещё раз оплачивать госпошлину, пояснили в ведомстве. Правоохранители напомнили, что заграничный паспорт может быть готов в течение одного месяца, если регион оформления и регистрации по месту жительства у заявителя один и тот же. В случае, если регионы оформления загранпаспорта и регистрации по месту жительства у заявителя не совпадают, нет регистрации по месту жительства или имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, срок изготовления увеличивается до трёх месяцев.
2025
1920
1920
true
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено

Оформление загранпаспорта приостановится, если заявитель не посетит ведомство

Девушка сканирует свой российский паспорт для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в миграционной службе МВД РФ.
"МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде. Если заявитель придёт в МВД России в течение 6 месяцев со дня подачи заявления, то ему не нужно заново подавать заявление и оплачивать госпошлину", - говорится в сообщении.
Однако, если прошло более 6 месяцев с момента подачи заявления, ведомство вынесет решение о прекращении оформления загранпаспорта. В этом случае придётся подавать заявление заново и ещё раз оплачивать госпошлину, пояснили в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что заграничный паспорт может быть готов в течение одного месяца, если регион оформления и регистрации по месту жительства у заявителя один и тот же.
В случае, если регионы оформления загранпаспорта и регистрации по месту жительства у заявителя не совпадают, нет регистрации по месту жительства или имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, срок изготовления увеличивается до трёх месяцев.
