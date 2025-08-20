https://ria.ru/20250820/mvd-2036528278.html

В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено

В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено - РИА Новости, 20.08.2025

В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено

Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:44:00+03:00

2025-08-20T15:44:00+03:00

2025-08-20T15:44:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449664_0:338:3038:2047_1920x0_80_0_0_085c063a4f622b27b91fad0b5812273d.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Полицейские приостановят оформление загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, сообщили в миграционной службе МВД РФ. "МВД России приостановит работу с заявлением о выдаче загранпаспорта, если заявитель не посетит ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, в случае если заявление подавалось в электронном виде. Если заявитель придёт в МВД России в течение 6 месяцев со дня подачи заявления, то ему не нужно заново подавать заявление и оплачивать госпошлину", - говорится в сообщении. Однако, если прошло более 6 месяцев с момента подачи заявления, ведомство вынесет решение о прекращении оформления загранпаспорта. В этом случае придётся подавать заявление заново и ещё раз оплачивать госпошлину, пояснили в ведомстве. Правоохранители напомнили, что заграничный паспорт может быть готов в течение одного месяца, если регион оформления и регистрации по месту жительства у заявителя один и тот же. В случае, если регионы оформления загранпаспорта и регистрации по месту жительства у заявителя не совпадают, нет регистрации по месту жительства или имеется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, срок изготовления увеличивается до трёх месяцев.

https://ria.ru/20250705/pasport-2027379438.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии)