10:13 20.08.2025 (обновлено: 10:21 20.08.2025)
В МВД рассказали, как мошенники втягивают в дропперство
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. Полицейские отмечают, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности. Мошенники, используя гражданина "в темную", применяют уловку "ошибочного перевода", а также предлагают помощь в обходе санкций. "Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)… Предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет", - говорится в сообщении. Кроме того, мошенники могут вовлечь в дропперство под видом трудоустройства в обмен валюты, в полицию под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" в качестве внештатного сотрудника. "Менеджер лотерей/инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны", - уточнили в ведомстве. Помимо этого аферисты могут представить дропперство как "благотворительность" для пенсионеров, которым тяжело дойти до военкомата, заключили правоохранители.
министерство внутренних дел рф (мвд россии), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мошенники используют уловку "ошибочного" перевода на карту или под видом работы "менеджера лотерей", чтобы втянуть человека в дропперство, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Дропперы - это люди, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные денежные средства. Полицейские отмечают, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности.
Человек снимает деньги в банкомате - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Россиянам рассказали об основных типах дропперов
23 марта, 08:43
Мошенники, используя гражданина "в темную", применяют уловку "ошибочного перевода", а также предлагают помощь в обходе санкций.
"Ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)… Предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав деньги на "безопасный счет", - говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники могут вовлечь в дропперство под видом трудоустройства в обмен валюты, в полицию под предлогом помощи в "операции по поимке преступников" в качестве внештатного сотрудника.
"Менеджер лотерей/инвестиций: "работа" по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Объяснения, почему переводы нельзя сделать напрямую, — туманны", - уточнили в ведомстве.
Помимо этого аферисты могут представить дропперство как "благотворительность" для пенсионеров, которым тяжело дойти до военкомата, заключили правоохранители.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
МВД предупредило о новом способе мошенничества
18 февраля, 23:48
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
