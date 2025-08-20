Рейтинг@Mail.ru
МУС раскритиковал новые санкции США - РИА Новости, 20.08.2025
20:51 20.08.2025
МУС раскритиковал новые санкции США
МУС раскритиковал новые санкции США - РИА Новости, 20.08.2025
МУС раскритиковал новые санкции США
Международный уголовный суд (МУС) заявил, что считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость... РИА Новости, 20.08.2025
в мире
сша
канада
международный уголовный суд
ГААГА, 20 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции, отметив, что продолжит выполнять свою работу вопреки ограничениям. Ранее госдеп США объявил о внесении в санкционный список четырех юристов Международного уголовного суда (МУС), обвиняемых Вашингтоном в "преследовании" американцев и израильтян. Речь идет о двух судьях - Кимберли Прост из Канады и Николя Гийу из Франции, а также двух заместителях прокурора МУС - Назхату Шамиму Хану из Фиджи и Маме Мандиайе Ниангу из Сенегала. "Международный уголовный суд выражает сожаление по поводу объявления администрацией США новых санкций... Эти санкции представляют собой вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного органа, действующего в соответствии с мандатом 125 государств-участников из всех регионов мира", - говорится в заявлении на сайте суда. В инстанции отметили, что эти санкции также оскорбляют государства-участники МУС, основанный на правилах международный порядок и миллионы жертв по всему миру. МУС добавил, что будет продолжать выполнять мандаты в строгом соответствии с правовыми рамками вопреки ограничениям, давлению и угрозам.
сша
канада
Новости
ru-RU
в мире, сша, канада, международный уголовный суд
В мире, США, Канада, Международный уголовный суд
МУС раскритиковал новые санкции США

МУС назвал новые санкции США посягательством на независимость суда

© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 20 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции, отметив, что продолжит выполнять свою работу вопреки ограничениям.
Ранее госдеп США объявил о внесении в санкционный список четырех юристов Международного уголовного суда (МУС), обвиняемых Вашингтоном в "преследовании" американцев и израильтян. Речь идет о двух судьях - Кимберли Прост из Канады и Николя Гийу из Франции, а также двух заместителях прокурора МУС - Назхату Шамиму Хану из Фиджи и Маме Мандиайе Ниангу из Сенегала.
"Международный уголовный суд выражает сожаление по поводу объявления администрацией США новых санкций... Эти санкции представляют собой вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного органа, действующего в соответствии с мандатом 125 государств-участников из всех регионов мира", - говорится в заявлении на сайте суда.
В инстанции отметили, что эти санкции также оскорбляют государства-участники МУС, основанный на правилах международный порядок и миллионы жертв по всему миру.
МУС добавил, что будет продолжать выполнять мандаты в строгом соответствии с правовыми рамками вопреки ограничениям, давлению и угрозам.
В миреСШАКанадаМеждународный уголовный суд
 
 
