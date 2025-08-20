МУС раскритиковал новые санкции США

https://ria.ru/20250820/mus-2036602599.html
ГААГА, 20 авг - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что считает новые санкции США в отношении двух судей и двух заместителей прокурора посягательством на независимость инстанции, отметив, что продолжит выполнять свою работу вопреки ограничениям. Ранее госдеп США объявил о внесении в санкционный список четырех юристов Международного уголовного суда (МУС), обвиняемых Вашингтоном в "преследовании" американцев и израильтян. Речь идет о двух судьях - Кимберли Прост из Канады и Николя Гийу из Франции, а также двух заместителях прокурора МУС - Назхату Шамиму Хану из Фиджи и Маме Мандиайе Ниангу из Сенегала. "Международный уголовный суд выражает сожаление по поводу объявления администрацией США новых санкций... Эти санкции представляют собой вопиющее посягательство на независимость беспристрастного судебного органа, действующего в соответствии с мандатом 125 государств-участников из всех регионов мира", - говорится в заявлении на сайте суда. В инстанции отметили, что эти санкции также оскорбляют государства-участники МУС, основанный на правилах международный порядок и миллионы жертв по всему миру. МУС добавил, что будет продолжать выполнять мандаты в строгом соответствии с правовыми рамками вопреки ограничениям, давлению и угрозам.
