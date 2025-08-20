Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста
03:48 20.08.2025 (обновлено: 09:11 20.08.2025)
На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста
украина
происшествия
россия
грузия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ (Краснодарский край), 20 авг — РИА Новости. Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого сообщила ФСБ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае, выяснило РИА Новости.Пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненную взрывчаткой машину на автовозе, задержали на обочине трассы. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды — железнодорожная станция.В дальнейшем, по данным ФСБ, автомобиль предстояло передать другому водителю, тот, в свою очередь, должен был выехать на нем на Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником".В понедельник Федеральная служба безопасности сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt. Его доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в Россию ввезли из Грузии через международный пункт пропуска "Верхний Ларс".Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.
украина, происшествия, россия, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, Происшествия, Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Крымский мост в Керчи
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Крымский мост в Керчи. Архивное фото
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ (Краснодарский край), 20 авг — РИА Новости. Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого сообщила ФСБ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае, выяснило РИА Новости.
Пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненную взрывчаткой машину на автовозе, задержали на обочине трассы. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды — железнодорожная станция.
В дальнейшем, по данным ФСБ, автомобиль предстояло передать другому водителю, тот, в свою очередь, должен был выехать на нем на Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником".
В понедельник Федеральная служба безопасности сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику.
По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt. Его доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в Россию ввезли из Грузии через международный пункт пропуска "Верхний Ларс".
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.
