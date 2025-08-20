https://ria.ru/20250820/most-2036419483.html
На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста
На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста
СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ (Краснодарский край), 20 авг — РИА Новости. Перевозивших автомобиль с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого сообщила ФСБ, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае, выяснило РИА Новости.Пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненную взрывчаткой машину на автовозе, задержали на обочине трассы. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды — железнодорожная станция.В дальнейшем, по данным ФСБ, автомобиль предстояло передать другому водителю, тот, в свою очередь, должен был выехать на нем на Крымский мост "и стать невольным террористом-смертником".В понедельник Федеральная служба безопасности сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt. Его доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в Россию ввезли из Грузии через международный пункт пропуска "Верхний Ларс".Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.
