Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 и до 10.00 21 августа в столице местами ожидается сильный дождь, порывы ветра до 14 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
