Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды
14:51 20.08.2025 (обновлено: 14:52 26.08.2025)
Москвичей призвали быть внимательными на улице в среду из-за непогоды
москва сегодня: мегаполис для жизни
ливневые дожди и грозы в москве
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 и до 10.00 21 августа в столице местами ожидается сильный дождь, порывы ветра до 14 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
ливневые дожди и грозы в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Ливневые дожди и грозы в Москве
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в среду из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 17.00 и до 10.00 21 августа в столице местами ожидается сильный дождь, порывы ветра до 14 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЛивневые дожди и грозы в Москве
 
 
