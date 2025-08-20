https://ria.ru/20250820/moskva-2036600764.html
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2025
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T20:37:00+03:00
2025-08-20T20:37:00+03:00
2025-08-20T20:37:00+03:00
москва
мосводосток
россия
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036599307_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f567320b124a8230c3f76f051f810206.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия. "В связи с прохождением атмосферного фронта оперативные бригады "Мосводостока" осуществляют пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. Для недопущения образования временных скоплений воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, при необходимости задействуют откачивающую технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделяется пониженным местам и остановкам общественного транспорта.
https://ria.ru/20250820/vilfand-2036421894.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036599307_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d717f15dc916a3186c9783bc02623672.jpg
Дежурство бригад "Мосводостока" на улицах Москвы на фоне непогоды в среду
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия
2025-08-20T20:37
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, россия, погода, общество
Москва, Мосводосток, Россия, Погода, Общество
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах из-за обрушившегося на столицу ливня