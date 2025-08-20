https://ria.ru/20250820/moskva-2036600764.html

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 20.08.2025

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия. "В связи с прохождением атмосферного фронта оперативные бригады "Мосводостока" осуществляют пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. Для недопущения образования временных скоплений воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, при необходимости задействуют откачивающую технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделяется пониженным местам и остановкам общественного транспорта.

