20:37 20.08.2025
Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды
москва
мосводосток
россия
погода
общество
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия. "В связи с прохождением атмосферного фронта оперативные бригады "Мосводостока" осуществляют пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. Для недопущения образования временных скоплений воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, при необходимости задействуют откачивающую технику", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделяется пониженным местам и остановкам общественного транспорта.
москва, мосводосток, россия, погода, общество
Москва, Мосводосток, Россия, Погода, Общество
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бригады "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы на фоне непогоды в среду, сообщается в Telegram-канале предприятия.
"В связи с прохождением атмосферного фронта оперативные бригады "Мосводостока" осуществляют пропуск дождевой воды в городскую водосточную сеть. Для недопущения образования временных скоплений воды специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, при необходимости задействуют откачивающую технику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется пониженным местам и остановкам общественного транспорта.
МоскваМосводостокРоссияПогодаОбщество
 
 
