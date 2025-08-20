Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы загорелись два автомобиля - РИА Новости, 20.08.2025
17:21 20.08.2025
На западе Москвы загорелись два автомобиля
На западе Москвы загорелись два автомобиля
происшествия
кутузовский проспект
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два автомобиля загорелись на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на парковке по адресу: Кутузовский проспект, дом 34. Принятыми мерами пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе.
кутузовский проспект
москва
россия
происшествия, кутузовский проспект, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы загорелись два автомобиля

© СоцсетиПожар на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы
© Соцсети
Пожар на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два автомобиля загорелись на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на парковке по адресу: Кутузовский проспект, дом 34. Принятыми мерами пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
Сведений о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе.
ПроисшествияКутузовский проспектМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
