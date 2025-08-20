https://ria.ru/20250820/moskva-2036558659.html
На западе Москвы загорелись два автомобиля
На западе Москвы загорелись два автомобиля - РИА Новости, 20.08.2025
На западе Москвы загорелись два автомобиля
Два автомобиля загорелись на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:21:00+03:00
2025-08-20T17:21:00+03:00
2025-08-20T17:21:00+03:00
происшествия
кутузовский проспект
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036558307_0:5:868:493_1920x0_80_0_0_851ae8dc3b55c050b596d814b540534c.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два автомобиля загорелись на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на парковке по адресу: Кутузовский проспект, дом 34. Принятыми мерами пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250820/dtp-2036480490.html
кутузовский проспект
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036558307_64:0:868:603_1920x0_80_0_0_d705e7e377b4d31c8973541b72db3ad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кутузовский проспект, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кутузовский проспект, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На западе Москвы загорелись два автомобиля
На Кутузовском проспекте в Москве загорелись два автомобиля