На западе Москвы загорелись два автомобиля

2025-08-20T17:21:00+03:00

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Два автомобиля загорелись на парковке возле жилого дома на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. "Поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на парковке по адресу: Кутузовский проспект, дом 34. Принятыми мерами пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве. Сведений о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе.

