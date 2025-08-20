Рейтинг@Mail.ru
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/moskva-2036524131.html
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы - РИА Новости, 20.08.2025
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы
Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:21:00+03:00
2025-08-20T15:21:00+03:00
общество
москва
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы. "Злоумышленники притворяются приемной комиссией школы, чтобы заполучить код из СМС. Мошенники звонят ребенку и сообщают, что необходимо подтвердить свой номер в системе или пройти регистрацию на вымышленном школьном портале. Для этого просят назвать код", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. "В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000385524.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мошенничество
Общество, Москва, Мошенничество
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы

Мошенники звонят детям и притворяются представителями приемной комиссии школы

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы.
"Злоумышленники притворяются приемной комиссией школы, чтобы заполучить код из СМС. Мошенники звонят ребенку и сообщают, что необходимо подтвердить свой номер в системе или пройти регистрацию на вымышленном школьном портале. Для этого просят назвать код", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено.
"В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов", - уточняется в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Москве появилась новая мошенническая схема
19 февраля, 19:10
 
ОбществоМоскваМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала