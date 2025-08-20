https://ria.ru/20250820/moskva-2036524131.html

Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы

Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы - РИА Новости, 20.08.2025

Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы

Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:21:00+03:00

2025-08-20T15:21:00+03:00

2025-08-20T15:21:00+03:00

общество

москва

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы. "Злоумышленники притворяются приемной комиссией школы, чтобы заполучить код из СМС. Мошенники звонят ребенку и сообщают, что необходимо подтвердить свой номер в системе или пройти регистрацию на вымышленном школьном портале. Для этого просят назвать код", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. "В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000385524.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, мошенничество