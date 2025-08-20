https://ria.ru/20250820/moskva-2036524131.html
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы - РИА Новости, 20.08.2025
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы
Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:21:00+03:00
2025-08-20T15:21:00+03:00
2025-08-20T15:21:00+03:00
общество
москва
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Столичный департамент образования и науки предупредил москвичей о мошенниках, которые звонят детям и притворяются представителями приемной комиссией школы. "Злоумышленники притворяются приемной комиссией школы, чтобы заполучить код из СМС. Мошенники звонят ребенку и сообщают, что необходимо подтвердить свой номер в системе или пройти регистрацию на вымышленном школьном портале. Для этого просят назвать код", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что администрация школы ни при каких обстоятельствах не может запрашивать личные данные. Передавать конфиденциальную информацию третьим лицам для дальнейшего использования категорически запрещено. "В случае поступления подобных звонков необходимо прекратить общение и сбросить вызов", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250219/moshenniki-2000385524.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мошенничество
Общество, Москва, Мошенничество
Москвичам сообщили о мошенниках, выдающих себя за приемную комиссию школы
Мошенники звонят детям и притворяются представителями приемной комиссии школы