https://ria.ru/20250820/moskva-2036522318.html

Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву

Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву - РИА Новости, 20.08.2025

Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство адвоката первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень о... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T15:13:00+03:00

2025-08-20T15:13:00+03:00

2025-08-20T15:13:00+03:00

происшествия

москва

екатеринбург

россия

ельцин центр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036508773_224:119:900:500_1920x0_80_0_0_8e0e8b2940011fdef9c220a9c1ab9fc3.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство адвоката первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень о передаче материалов её дела в Москву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, адвокат Телень Михаил Бирюков ходатайствовал о передаче административного дела в Москву, "по месту совершения правонарушения и по месту жительства лица". "Ходатайство адвоката по рассмотрению дела по месту жительства Телень в городе Москва - отказать", – сказала судья Екатерина Гейгер. Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России).

https://ria.ru/20250522/deljagin-2018442286.html

москва

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, екатеринбург, россия, ельцин центр