Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву - РИА Новости, 20.08.2025
15:13 20.08.2025
Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву
Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву
происшествия
москва
екатеринбург
россия
ельцин центр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство адвоката первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень о передаче материалов её дела в Москву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, адвокат Телень Михаил Бирюков ходатайствовал о передаче административного дела в Москву, "по месту совершения правонарушения и по месту жительства лица". "Ходатайство адвоката по рассмотрению дела по месту жительства Телень в городе Москва - отказать", – сказала судья Екатерина Гейгер. Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России).
Новости
происшествия, москва, екатеринбург, россия, ельцин центр
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Россия, Ельцин центр
Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву

Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" Телень в Москву

