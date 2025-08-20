https://ria.ru/20250820/moskva-2036522318.html
Суд отказался передать материалы дела замглавы "Ельцин Центра" в Москву
2025-08-20T15:13:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство адвоката первого заместителя исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмилы Телень о передаче материалов её дела в Москву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Заседание по делу проходит в среду в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга, адвокат Телень Михаил Бирюков ходатайствовал о передаче административного дела в Москву, "по месту совершения правонарушения и по месту жительства лица". "Ходатайство адвоката по рассмотрению дела по месту жительства Телень в городе Москва - отказать", – сказала судья Екатерина Гейгер. Ранее в объединенной пресс-службе судов региона сообщили агентству, что в отношении Телень поступили материалы по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России).
