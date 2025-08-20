https://ria.ru/20250820/moskva-2036470069.html
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Врачи ГКБ имени Ф. И. Иноземцева в Москве спасли мужчину с гигантской гематомой мозга, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В больницу Иноземцева экстренно попал мужчина в критическом состоянии: с отеком мозга, разрушением структур черепа, обширной гематомой, кровоизлиянием в мозг, нарушением речи и сознания, частичным параличном правой стороны. Началась гонка со временем: малейшее промедление привело бы к необратимым последствиям", — говорится в заявлении. Врачи удалили пациенту гематому, сделали за два часа трепанацию черепа и пластику, поставив титановую пластину.После операции пациент прошел комплексное интенсивное лечение и реабилитацию. Мужчину выписали с перспективой дальнейшего восстановления и рекомендациями наблюдаться амбулаторно.
