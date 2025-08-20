Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
11:45 20.08.2025 (обновлено: 15:35 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/moskva-2036470069.html
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга - РИА Новости, 20.08.2025
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга
Врачи ГКБ имени Ф. И. Иноземцева в Москве спасли мужчину с гигантской гематомой мозга, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T11:45:00+03:00
2025-08-20T15:35:00+03:00
москва
хорошие новости
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/91/1486439114_262:0:5211:2784_1920x0_80_0_0_dcfe72045dc5af698dce64d069cdda9c.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Врачи ГКБ имени Ф. И. Иноземцева в Москве спасли мужчину с гигантской гематомой мозга, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В больницу Иноземцева экстренно попал мужчина в критическом состоянии: с отеком мозга, разрушением структур черепа, обширной гематомой, кровоизлиянием в мозг, нарушением речи и сознания, частичным параличном правой стороны. Началась гонка со временем: малейшее промедление привело бы к необратимым последствиям", — говорится в заявлении. Врачи удалили пациенту гематому, сделали за два часа трепанацию черепа и пластику, поставив титановую пластину.После операции пациент прошел комплексное интенсивное лечение и реабилитацию. Мужчину выписали с перспективой дальнейшего восстановления и рекомендациями наблюдаться амбулаторно.
https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148643/91/1486439114_880:0:4592:2784_1920x0_80_0_0_49896841c278426b10baab81ac753608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, здоровье - общество
Москва, Хорошие новости, Россия, Здоровье - Общество
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга

Московские врачи спасли пациента с гигантской гематомой мозга

© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Fotolia / edwardolive
Врачи перед началом операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Врачи ГКБ имени Ф. И. Иноземцева в Москве спасли мужчину с гигантской гематомой мозга, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В больницу Иноземцева экстренно попал мужчина в критическом состоянии: с отеком мозга, разрушением структур черепа, обширной гематомой, кровоизлиянием в мозг, нарушением речи и сознания, частичным параличном правой стороны. Началась гонка со временем: малейшее промедление привело бы к необратимым последствиям", — говорится в заявлении.
© Фото : Московская медицина/TelegramМосковские нейрохирурги спасли жизнь пациенту с гигантской гематомой мозга
Московские нейрохирурги спасли жизнь пациента с гигантской гематомой мозга - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : Московская медицина/Telegram
Московские нейрохирурги спасли жизнь пациенту с гигантской гематомой мозга
Врачи удалили пациенту гематому, сделали за два часа трепанацию черепа и пластику, поставив титановую пластину.
После операции пациент прошел комплексное интенсивное лечение и реабилитацию. Мужчину выписали с перспективой дальнейшего восстановления и рекомендациями наблюдаться амбулаторно.
Врач проверяет состояние пациента после операции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Московские врачи спасли мужчину после клинической смерти
13 ноября 2024, 15:26
 
Хорошие новостиМоскваРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала