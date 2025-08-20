Рейтинг@Mail.ru
В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:06 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/moskva-2036433569.html
В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля
В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля - РИА Новости, 20.08.2025
В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля
Движение по Садовому кольцу и ряду других улиц в центре Москвы перекроют в субботу в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T08:06:00+03:00
2025-08-20T08:06:00+03:00
садовое кольцо (москва)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958243830_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_12257bf5f9a4bf8afa16ca995f50de62.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Садовому кольцу и ряду других улиц в центре Москвы перекроют в субботу в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля 23 августа временно закроют проезд на Садовом кольце и ряде улиц в центре столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения начнут вводить еще накануне: в пятницу с 15.00 мск до 23.59 мск, а затем в субботу с 20.00 мск до 23.00 мск перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улицы (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы), проезда Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы). Новоконюшенный переулок от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля будет закрыт для проезда в субботу с 00.01 мск до 18.00 мск, добавляется в сообщении. Помимо этого, с 00.01 мск до 20.00 мск движение будет перекрыто на участках улиц, ограничения на которых уже действовали днем ранее (Зубовская улица, Большая Пироговская улица, проезд Девичьего Поля). Также сообщается, что с 11.50 мск до окончания проезда колонны закроют движение по внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.
https://ria.ru/20250814/mintrans-2035402028.html
https://ria.ru/20250817/moskva-2035956144.html
садовое кольцо (москва)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958243830_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_cd1a4108acbd9540ae197b1473e8dbee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
садовое кольцо (москва), москва
Садовое кольцо (Москва), Москва
В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля

Движение по Садовому кольцу в Москве перекроют из-за электрофестиваля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Садовом кольце в районе Смоленского бульвара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Садовому кольцу и ряду других улиц в центре Москвы перекроют в субботу в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля 23 августа временно закроют проезд на Садовом кольце и ряде улиц в центре столицы", - говорится в сообщении.
Беспилотный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Минтранс ожидает принятие закона о беспилотном транспорте в 2026 году
14 августа, 22:08
Отмечается, что ограничения начнут вводить еще накануне: в пятницу с 15.00 мск до 23.59 мск, а затем в субботу с 20.00 мск до 23.00 мск перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улицы (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы), проезда Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы).
Новоконюшенный переулок от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля будет закрыт для проезда в субботу с 00.01 мск до 18.00 мск, добавляется в сообщении. Помимо этого, с 00.01 мск до 20.00 мск движение будет перекрыто на участках улиц, ограничения на которых уже действовали днем ранее (Зубовская улица, Большая Пироговская улица, проезд Девичьего Поля).
Также сообщается, что с 11.50 мск до окончания проезда колонны закроют движение по внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.
Московский марафон - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
В Москве более 30 тысяч человек приняли участие в забеге "Садовое кольцо"
17 августа, 23:26
 
Садовое кольцо (Москва)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала