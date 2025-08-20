https://ria.ru/20250820/moskva-2036433569.html

В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля

В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля

В Москве перекроют несколько улиц из-за электрофестиваля

Движение по Садовому кольцу и ряду других улиц в центре Москвы перекроют в субботу в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Движение по Садовому кольцу и ряду других улиц в центре Москвы перекроют в субботу в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля 23 августа временно закроют проезд на Садовом кольце и ряде улиц в центре столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения начнут вводить еще накануне: в пятницу с 15.00 мск до 23.59 мск, а затем в субботу с 20.00 мск до 23.00 мск перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улицы (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы), проезда Девичьего Поля (от улицы Плющихи до Зубовской улицы). Новоконюшенный переулок от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля будет закрыт для проезда в субботу с 00.01 мск до 18.00 мск, добавляется в сообщении. Помимо этого, с 00.01 мск до 20.00 мск движение будет перекрыто на участках улиц, ограничения на которых уже действовали днем ранее (Зубовская улица, Большая Пироговская улица, проезд Девичьего Поля). Также сообщается, что с 11.50 мск до окончания проезда колонны закроют движение по внешней стороне Садового кольца и Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца.

