Раскрыта новая схема мошенников по обману детей в онлайн-играх
2025-08-20T03:33:00+03:00
мошенничество
общество
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мошенники звонят детям и просят их показать экран телефона, предлагая за это бонус в онлайн-игре, выяснило РИА Новости. Злоумышленники звонят ребенку по видеосвязи и говорят, что он может получить приз или бонус в игре. Его просят включить демонстрацию экрана якобы для того, чтобы показать свой аккаунт.В этот момент на телефон приходит код, который дает преступникам доступ к профилю в мессенджере и всем контактам жертвы.
