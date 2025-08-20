https://ria.ru/20250820/moshenniki-2036418650.html

Раскрыта новая схема мошенников по обману детей в онлайн-играх

Мошенники звонят детям и просят их показать экран телефона, предлагая за это бонус в онлайн-игре, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2025

мошенничество

общество

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Мошенники звонят детям и просят их показать экран телефона, предлагая за это бонус в онлайн-игре, выяснило РИА Новости. Злоумышленники звонят ребенку по видеосвязи и говорят, что он может получить приз или бонус в игре. Его просят включить демонстрацию экрана якобы для того, чтобы показать свой аккаунт.В этот момент на телефон приходит код, который дает преступникам доступ к профилю в мессенджере и всем контактам жертвы.

мошенничество, общество