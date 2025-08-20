Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX - РИА Новости, 20.08.2025
15:17 20.08.2025
Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX
Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX - РИА Новости, 20.08.2025
Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX
Правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:17:00+03:00
2025-08-20T15:17:00+03:00
происшествия
ростовская область
шахты
курск
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники полиции задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax. Задержание жителя города Шахты Ростовской области провели мои коллеги из УБК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками УМВД России по Курской области", - написала Волк в Telegram-канале. По данным МВД, о первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. "В настоящее время полицейскими установлены личности остальных участников криминальной схемы, принимаются меры к их задержанию. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Он будет проверен на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавила Волк. Также она уточнила, что похищенные денежные средства были заблокированы на счете при содействии сотрудников органов внутренних дел и банковского сектора, и мошенникам не удалось фактически ими завладеть. По окончании предварительного расследования потерпевшей будет оказано содействие в их возврате.
ростовская область
шахты
курск
происшествия, ростовская область, шахты, курск, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростовская область, Шахты, Курск, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX

Волк: жителя Шахт заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудники полиции задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax. Задержание жителя города Шахты Ростовской области провели мои коллеги из УБК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками УМВД России по Курской области", - написала Волк в Telegram-канале.
По данным МВД, о первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
"В настоящее время полицейскими установлены личности остальных участников криминальной схемы, принимаются меры к их задержанию. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Он будет проверен на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавила Волк.
Также она уточнила, что похищенные денежные средства были заблокированы на счете при содействии сотрудников органов внутренних дел и банковского сектора, и мошенникам не удалось фактически ими завладеть. По окончании предварительного расследования потерпевшей будет оказано содействие в их возврате.
