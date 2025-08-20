https://ria.ru/20250820/moshennik-2036523322.html

Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX

Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX - РИА Новости, 20.08.2025

Жителя Ростовской области заподозрили в помощи мошенникам в мессенджере MAX

Правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали жителя города Шахты Ростовской области по подозрению в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сотрудники полиции задержали подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Мax. Задержание жителя города Шахты Ростовской области провели мои коллеги из УБК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками УМВД России по Курской области", - написала Волк в Telegram-канале. По данным МВД, о первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Мax стало известно 14 августа. Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тысяч рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. "В настоящее время полицейскими установлены личности остальных участников криминальной схемы, принимаются меры к их задержанию. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Он будет проверен на причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавила Волк. Также она уточнила, что похищенные денежные средства были заблокированы на счете при содействии сотрудников органов внутренних дел и банковского сектора, и мошенникам не удалось фактически ими завладеть. По окончании предварительного расследования потерпевшей будет оказано содействие в их возврате.

