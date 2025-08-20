Рейтинг@Mail.ru
ВВС Монголии впервые прибыли в Россию для участия в учениях
04:26 20.08.2025
ВВС Монголии впервые прибыли в Россию для участия в учениях
ВВС Монголии впервые прибыли в Россию для участия в учениях
монголия
республика бурятия
россия
УЛАН-УДЭ, 20 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Монголии впервые прибыли в Россию для участия в совместном российско-монгольском учении "Селенга-2025", сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). "Военно-воздушные силы Монголии прибыли на территорию Республики Бурятия. Впервые они примут участие на территории Российской Федерации в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что самолеты прибыли на один из аэродромов базирования в Бурятии. Военнослужащих ВВС Монголии приветствовал помощник командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковник Иван Тараев. "Участие монгольских коллег в наших совместных учениях - это значимое событие, которое демонстрирует высокий уровень доверия и партнерства между нашими странами. Уверен, что эти учения станут важным этапом в укреплении безопасности наших государств и послужат примером эффективного международного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Тараева. По данным пресс-службы, авиационная группа является побратимами легендарной эскадрильи "Монгольский Арат". Вторая истребительная авиационная эскадрилья "Монгольский арат" - именная истребительная эскадрилья ВВС СССР, сформированная в 1943 году на средства жителей Монгольской Народной Республики и участвовавшая в Великой Отечественной войне. В 1976 году полк переименован из 266-й истребительно-бомбардировочного авиационного Краснознаменного имени Монгольской Народной Республики полка в 266-й авиационный полк Краснознаменный истребителей-бомбардировщиков имени Монгольской Народной Республики. В 1995 году авиаполк был переформирован в отдельный штурмовой авиационный Краснознаменный полк имени Монгольской Народной Республики. В 1998 году полк был переформирован из "отдельного" в штурмовой. Первого декабря 2010 года на Забайкальском военном аэродроме в селе Домна была образована авиационная база с подчинением командованию ВВС и ПВО. С 1 декабря 2014 года авиационная база была переформирована в отдельный смешанный авиационный полк, в составе которого и осталась вторая штурмовая эскадрилья – знаменитый "Монгольский Арат". Двадцать пятого мая 2025 года ВВС Монголии отметили 100-летнюю годовщину со дня ее образования. "В этот день монгольские военнослужащие возложили венки у памятника советским пилотам, воевавшим на 12 самолетах эскадрильи "Монгольский арат". Также по случаю 100-летия создания Военно-воздушных сил Монголии, в районе Налайх, Улан-Батор, состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Эскадрилья Монгол Ард" ("Монгольский Арат")", - подчеркнули в пресс-службе.
монголия
республика бурятия
россия
монголия, республика бурятия, россия
Монголия, Республика Бурятия, Россия
© пресс-служба ВВОВВС Монголии прибыли в Россию для участия в совместном российско-монгольском учении "Селенга-2025"
УЛАН-УДЭ, 20 авг - РИА Новости. Военно-воздушные силы Монголии впервые прибыли в Россию для участия в совместном российско-монгольском учении "Селенга-2025", сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
"Военно-воздушные силы Монголии прибыли на территорию Республики Бурятия. Впервые они примут участие на территории Российской Федерации в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2025", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты прибыли на один из аэродромов базирования в Бурятии. Военнослужащих ВВС Монголии приветствовал помощник командующего войсками ВВО по международному сотрудничеству полковник Иван Тараев. "Участие монгольских коллег в наших совместных учениях - это значимое событие, которое демонстрирует высокий уровень доверия и партнерства между нашими странами. Уверен, что эти учения станут важным этапом в укреплении безопасности наших государств и послужат примером эффективного международного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Тараева.
По данным пресс-службы, авиационная группа является побратимами легендарной эскадрильи "Монгольский Арат". Вторая истребительная авиационная эскадрилья "Монгольский арат" - именная истребительная эскадрилья ВВС СССР, сформированная в 1943 году на средства жителей Монгольской Народной Республики и участвовавшая в Великой Отечественной войне. В 1976 году полк переименован из 266-й истребительно-бомбардировочного авиационного Краснознаменного имени Монгольской Народной Республики полка в 266-й авиационный полк Краснознаменный истребителей-бомбардировщиков имени Монгольской Народной Республики. В 1995 году авиаполк был переформирован в отдельный штурмовой авиационный Краснознаменный полк имени Монгольской Народной Республики. В 1998 году полк был переформирован из "отдельного" в штурмовой.
Первого декабря 2010 года на Забайкальском военном аэродроме в селе Домна была образована авиационная база с подчинением командованию ВВС и ПВО. С 1 декабря 2014 года авиационная база была переформирована в отдельный смешанный авиационный полк, в составе которого и осталась вторая штурмовая эскадрилья – знаменитый "Монгольский Арат".
Двадцать пятого мая 2025 года ВВС Монголии отметили 100-летнюю годовщину со дня ее образования.
"В этот день монгольские военнослужащие возложили венки у памятника советским пилотам, воевавшим на 12 самолетах эскадрильи "Монгольский арат". Также по случаю 100-летия создания Военно-воздушных сил Монголии, в районе Налайх, Улан-Батор, состоялась церемония открытия мемориального комплекса "Эскадрилья Монгол Ард" ("Монгольский Арат")", - подчеркнули в пресс-службе.
Монголия Республика Бурятия Россия
 
 
