CМИ: в Монголии задержали российского физика-ядерщика
CМИ: в Монголии задержали российского физика-ядерщика - РИА Новости, 20.08.2025
CМИ: в Монголии задержали российского физика-ядерщика
В Монголии сотрудники местной миграционной службы и полиции задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, сообщает РБК со ссылкой на ученого.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Монголии сотрудники местной миграционной службы и полиции задержали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского, сообщает РБК со ссылкой на ученого.По словам ученого, его задержали на заброшенном урановом карьере в районе месторождения Мардай, где он замерял радиацию. В Монголию Ожаровский приехал по приглашению местных экологов, которые выступают против добычи урана."Они (сотрудники правоохранительных органов. — Прим. ред.) меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов", — заявил Ожаровский.По данным издания, физика доставили "к ближайшему погранпереходу, где есть офис миграционной службы"."Ученому не предъявили обвинений и не объяснили причин задержания, но тем не менее повезли", — отмечается в материале.Как отметил Ожаровский, сотрудники правоохранительных органов вели себя вежливо: ограничение касалось лишь свободы передвижения, а телефоны и компьютер у него остались.Официальных комментариев со стороны властей Монголии и посольства России пока нет.Мардай (Дорнодское) — крупное урановое месторождение в восточной части Монголии.
CМИ: в Монголии задержали российского физика-ядерщика
РБК: в Монголии задержали российского физика-ядерщика Ожаровского