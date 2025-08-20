Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии раскритиковали запрет блоку "Победа" на участие в выборах
18:50 20.08.2025
В Молдавии раскритиковали запрет блоку "Победа" на участие в выборах
В Молдавии раскритиковали запрет блоку "Победа" на участие в выборах
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Запрет для всех партий из оппозиционного блока "Победа" участвовать в парламентских выборах в Молдавии является незаконным, решением принято по политическим мотивам, заявила депутат парламента от этой политсилы Регина Апостолова. Апелляционная палата Кишинева во вторник приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в молдавский оппозиционный блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации, тем самым лишив их возможности участвовать в выборах. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября "Ни одна из партий блока "Победа" не может участвовать в выборах, мы считаем это незаконным и политическим решением, как и многие другие последние годы. Сегодня мы видим давление на оппозиционный блок "Победа", - заявила Апостолова журналистам. По ее словам, оппозиция может рассчитывать только на честность правосудия. "Мы уверены, что правящая партия внутри страны не выиграет выборы из-за высокого уровня недовольства граждан. Мы хотим, чтобы диаспора повернулась лицом к Молдавии и уважала народ, а на избирательных участках за границей были представители оппозиции, обеспечивающие честное голосование. Только фальсификациями они могут победить", - подчеркнула депутат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Запрет для всех партий из оппозиционного блока "Победа" участвовать в парламентских выборах в Молдавии является незаконным, решением принято по политическим мотивам, заявила депутат парламента от этой политсилы Регина Апостолова.
Апелляционная палата Кишинева во вторник приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в молдавский оппозиционный блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации, тем самым лишив их возможности участвовать в выборах. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября
"Ни одна из партий блока "Победа" не может участвовать в выборах, мы считаем это незаконным и политическим решением, как и многие другие последние годы. Сегодня мы видим давление на оппозиционный блок "Победа", - заявила Апостолова журналистам.
По ее словам, оппозиция может рассчитывать только на честность правосудия.
"Мы уверены, что правящая партия внутри страны не выиграет выборы из-за высокого уровня недовольства граждан. Мы хотим, чтобы диаспора повернулась лицом к Молдавии и уважала народ, а на избирательных участках за границей были представители оппозиции, обеспечивающие честное голосование. Только фальсификациями они могут победить", - подчеркнула депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения Гуцул
 
 
