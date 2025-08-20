Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос
За правящую партию Молдавии ПДС готовы голосовать около 26 процентов граждан
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, не сможет в следующем составе парламента сохранить свое большинство, свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в среду в Telegram-канале молдавской компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
"За ПДС готовы проголосовать 25,8% респондентов, за Патриотический блок коммунистов, социалистов, сердце и будущее Молдавии - 19,7%, за блок "Альтернатива" (один из лидеров экс-генпрокурор Александр Стояногло – ред.)– 8,1%, за "Нашу партию" (возглавляет бизнесмен Ренато Усатый – ред.) - 6,6%", - отмечается в опубликованных графиках.
Оппозиция в Молдавии обвиняет ПДС в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.