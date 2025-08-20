https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036530721.html

Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос

Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg

КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, не сможет в следующем составе парламента сохранить свое большинство, свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в среду в Telegram-канале молдавской компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. "За ПДС готовы проголосовать 25,8% респондентов, за Патриотический блок коммунистов, социалистов, сердце и будущее Молдавии - 19,7%, за блок "Альтернатива" (один из лидеров экс-генпрокурор Александр Стояногло – ред.)– 8,1%, за "Нашу партию" (возглавляет бизнесмен Ренато Усатый – ред.) - 6,6%", - отмечается в опубликованных графиках. Оппозиция в Молдавии обвиняет ПДС в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

