Рейтинг@Mail.ru
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036530721.html
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос - РИА Новости, 20.08.2025
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, не сможет в следующем составе парламента... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T15:55:00+03:00
2025-08-20T15:55:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, не сможет в следующем составе парламента сохранить свое большинство, свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в среду в Telegram-канале молдавской компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. "За ПДС готовы проголосовать 25,8% респондентов, за Патриотический блок коммунистов, социалистов, сердце и будущее Молдавии - 19,7%, за блок "Альтернатива" (один из лидеров экс-генпрокурор Александр Стояногло – ред.)– 8,1%, за "Нашу партию" (возглавляет бизнесмен Ренато Усатый – ред.) - 6,6%", - отмечается в опубликованных графиках. Оппозиция в Молдавии обвиняет ПДС в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036473052.html
https://ria.ru/20250819/moldaviya-2036385094.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f7b0195cc17022f6da771386e13fad0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Майя Санду, Парламентские выборы в Молдавии
Партия Санду не сохранит большинство в парламенте Молдавии, показал опрос

За правящую партию Молдавии ПДС готовы голосовать около 26 процентов граждан

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, не сможет в следующем составе парламента сохранить свое большинство, свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные в среду в Telegram-канале молдавской компании по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Шор заявил о госперевороте в Молдавии
12:03
"За ПДС готовы проголосовать 25,8% респондентов, за Патриотический блок коммунистов, социалистов, сердце и будущее Молдавии - 19,7%, за блок "Альтернатива" (один из лидеров экс-генпрокурор Александр Стояногло – ред.)– 8,1%, за "Нашу партию" (возглавляет бизнесмен Ренато Усатый – ред.) - 6,6%", - отмечается в опубликованных графиках.
Оппозиция в Молдавии обвиняет ПДС в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Экс-премьер Молдавии назвал решение ЦИК по Приднестровью разделением страны
Вчера, 20:15
 
В миреМолдавияМайя СандуПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала