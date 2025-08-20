Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе обвинил Запад в двойных стандартах
14:30 20.08.2025
Кобахидзе обвинил Запад в двойных стандартах
в мире
грузия
молдавия
россия
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
евросоюз
ТБИЛИСИ, 20 авг - РИА Новости. Запад применяет двойные стандарты, когда провозглашает нынешнюю Молдавию и режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили маяком демократии, а по отношению к властям Грузии применяет шантаж, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. "Давайте еще раз сравним Молдавию с нашей страной. Эта страна погрязла в коррупции, имеет крайне слабые (государственные - ред.) институты... Что касается экономики, то за последние четыре года, в 2021-2024 годах, мы увеличили разницу с экономикой Молдавии более чем на 11 миллиардов долларов. Это означает, что разница между нашими бюджетами увеличилась более чем на 3 миллиарда долларов… Но Молдавия объявлена маяком новой демократии, точно так же, как в свое время правительство Саакашвили, а (нынешним властям) Грузии (в ЕС) противопоставляют шантаж. Это свидетельствует о двойных стандартах, и одна из причин этих двойных стандартов заключается в том, что европейская бюрократия не является независимой. Она действует исключительно под диктовку внешних сил", - сказал Кобахидзе журналистам. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как грузинские власти приняли ряд законов, которые подверглись строгой критике на Западе. Кобахидзе считает, что грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу, а ЕС в свою очередь шантажирует Грузию отменой безвизового режима лишь по той причине, что власти отказались открывать "второй фронт" против России в 2022 году. Кроме того, Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
в мире, грузия, молдавия, россия, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, евросоюз
В мире, Грузия, Молдавия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Евросоюз
ТБИЛИСИ, 20 авг - РИА Новости. Запад применяет двойные стандарты, когда провозглашает нынешнюю Молдавию и режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили маяком демократии, а по отношению к властям Грузии применяет шантаж, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
"Давайте еще раз сравним Молдавию с нашей страной. Эта страна погрязла в коррупции, имеет крайне слабые (государственные - ред.) институты... Что касается экономики, то за последние четыре года, в 2021-2024 годах, мы увеличили разницу с экономикой Молдавии более чем на 11 миллиардов долларов. Это означает, что разница между нашими бюджетами увеличилась более чем на 3 миллиарда долларов… Но Молдавия объявлена маяком новой демократии, точно так же, как в свое время правительство Саакашвили, а (нынешним властям) ГрузииЕС) противопоставляют шантаж. Это свидетельствует о двойных стандартах, и одна из причин этих двойных стандартов заключается в том, что европейская бюрократия не является независимой. Она действует исключительно под диктовку внешних сил", - сказал Кобахидзе журналистам.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как грузинские власти приняли ряд законов, которые подверглись строгой критике на Западе. Кобахидзе считает, что грузинское общество во многом потеряло доверие к Евросоюзу, а ЕС в свою очередь шантажирует Грузию отменой безвизового режима лишь по той причине, что власти отказались открывать "второй фронт" против России в 2022 году.
Кроме того, Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
