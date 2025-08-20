Шор заявил о поиске силы для честных выборов в Молдавии

https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036482831.html

КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о намерении определить политическую силу, которой будет доверена миссия проведения честных парламентских выборов после смены власти. Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации. Министерство юстиции обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор". "Мы определим ту политическую силу, которая гарантирует, что после победы оппозиции проведет честные парламентские выборы. И мы призовем наших сторонников ее поддержать", - написал Шор в своем обращении к гражданам республики. Лидер блока призвал к смене власти и бескомпромиссной борьбе с нынешним руководством страны. "Сейчас у молдаван есть один враг — президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность". И наша борьба с ними будет бескомпромиссной", - заявил Шор. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

