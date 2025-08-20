Рейтинг@Mail.ru
Шор заявил о поиске силы для честных выборов в Молдавии - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 20.08.2025 (обновлено: 12:41 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036482831.html
Шор заявил о поиске силы для честных выборов в Молдавии
Шор заявил о поиске силы для честных выборов в Молдавии - РИА Новости, 20.08.2025
Шор заявил о поиске силы для честных выборов в Молдавии
Лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о намерении определить политическую силу, которой будет доверена миссия... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:40:00+03:00
2025-08-20T12:41:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
илан шор
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023640460_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_201c4d2e1878e5eaea75278d8ba6a295.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о намерении определить политическую силу, которой будет доверена миссия проведения честных парламентских выборов после смены власти. Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации. Министерство юстиции обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор". "Мы определим ту политическую силу, которая гарантирует, что после победы оппозиции проведет честные парламентские выборы. И мы призовем наших сторонников ее поддержать", - написал Шор в своем обращении к гражданам республики. Лидер блока призвал к смене власти и бескомпромиссной борьбе с нынешним руководством страны. "Сейчас у молдаван есть один враг — президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность". И наша борьба с ними будет бескомпромиссной", - заявил Шор. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250819/moldaviya-2036405560.html
https://ria.ru/20250819/sud-2036258403.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023640460_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9af3c1f92822f60b29c8f502f0307917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, илан шор, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду
Шор заявил о поиске силы для честных выборов в Молдавии

Шор заявил о поиске политической силы для проведения честных выборов в Молдавии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного политблока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о намерении определить политическую силу, которой будет доверена миссия проведения честных парламентских выборов после смены власти.
Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации. Министерство юстиции обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Оппозиция Молдавии раскритиковала власти за ограничения политических партий
Вчера, 23:51
"Мы определим ту политическую силу, которая гарантирует, что после победы оппозиции проведет честные парламентские выборы. И мы призовем наших сторонников ее поддержать", - написал Шор в своем обращении к гражданам республики.
Лидер блока призвал к смене власти и бескомпромиссной борьбе с нынешним руководством страны. "Сейчас у молдаван есть один враг — президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность". И наша борьба с ними будет бескомпромиссной", - заявил Шор.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Закон должен сидеть во главе стола, заявили в оппозиции Молдавии
Вчера, 11:51
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияИлан ШорМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала