Рейтинг@Mail.ru
Шор заявил о госперевороте в Молдавии - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036473052.html
Шор заявил о госперевороте в Молдавии
Шор заявил о госперевороте в Молдавии - РИА Новости, 20.08.2025
Шор заявил о госперевороте в Молдавии
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о государственном перевороте в республике после ограничения судом... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:03:00+03:00
2025-08-20T12:03:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
илан шор
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о государственном перевороте в республике после ограничения судом деятельности этой политсилы, которую он возглавляет. Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации. Министерство юстиции обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор". "В стране произошел государственный переворот. Власти запрещают реальную оппозицию. Деятельность нашего блока "Победа" и всех партий в его составе полностью ограничена. Нам не дают участвовать в парламентских выборах. Хотя минимум 25% населения поддерживает нашу команду. Ведь мы единственные, кто не обманывает людей. Там, где мы работаем, жизнь становится лучше", - заявил Шор. Лидер блока утверждает, что в республике больше не осталось разделения властей, независимых судей и оппозиции. Шор связал с политическими мотивами арест главы Гагаузии Евгении Гуцул и возбуждение уголовных дел против десятков его коллег. Блок "Победа" включает партии "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Решение суда может повлиять на участие этих политических сил в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250819/moldaviya-2036405560.html
https://ria.ru/20250817/moldaviya-2035905133.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c79efaf004dddbe28964dd7277361484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Илан Шор, Евгения Гуцул
Шор заявил о госперевороте в Молдавии

Шор заявил о госперевороте в Молдавии на фоне запрета оппозиции

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о государственном перевороте в республике после ограничения судом деятельности этой политсилы, которую он возглавляет.
Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации. Министерство юстиции обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Оппозиция Молдавии раскритиковала власти за ограничения политических партий
Вчера, 23:51
"В стране произошел государственный переворот. Власти запрещают реальную оппозицию. Деятельность нашего блока "Победа" и всех партий в его составе полностью ограничена. Нам не дают участвовать в парламентских выборах. Хотя минимум 25% населения поддерживает нашу команду. Ведь мы единственные, кто не обманывает людей. Там, где мы работаем, жизнь становится лучше", - заявил Шор.
Лидер блока утверждает, что в республике больше не осталось разделения властей, независимых судей и оппозиции. Шор связал с политическими мотивами арест главы Гагаузии Евгении Гуцул и возбуждение уголовных дел против десятков его коллег.
Блок "Победа" включает партии "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Решение суда может повлиять на участие этих политических сил в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Шор призвал местные власти Молдавии не подчиняться правящей партии
17 августа, 14:41
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИлан ШорЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала