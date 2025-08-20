Шор заявил о госперевороте в Молдавии
Шор заявил о госперевороте в Молдавии на фоне запрета оппозиции
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале о государственном перевороте в республике после ограничения судом деятельности этой политсилы, которую он возглавляет.
Ранее апелляционная палата Кишинева приняла решение об ограничении деятельности четырех политических партий, входящих в блок "Победа", до рассмотрения дела об их возможной ликвидации. Министерство юстиции обвинило партии в связях с ликвидированной в 2023 году партией "Шор".
"В стране произошел государственный переворот. Власти запрещают реальную оппозицию. Деятельность нашего блока "Победа" и всех партий в его составе полностью ограничена. Нам не дают участвовать в парламентских выборах. Хотя минимум 25% населения поддерживает нашу команду. Ведь мы единственные, кто не обманывает людей. Там, где мы работаем, жизнь становится лучше", - заявил Шор.
Лидер блока утверждает, что в республике больше не осталось разделения властей, независимых судей и оппозиции. Шор связал с политическими мотивами арест главы Гагаузии Евгении Гуцул и возбуждение уголовных дел против десятков его коллег.
Блок "Победа" включает партии "Возрождение", "Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Решение суда может повлиять на участие этих политических сил в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
