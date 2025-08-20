Рейтинг@Mail.ru
В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях - РИА Новости, 20.08.2025
10:41 20.08.2025
В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях
В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях - РИА Новости, 20.08.2025
В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях
Минцифры и МВД РФ к первому кварталу 2027 года проработают вопрос внедрения модуля информирования граждан о возможных киберпреступлениях в ряд мобильных... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минцифры и МВД РФ к первому кварталу 2027 года проработают вопрос внедрения модуля информирования граждан о возможных киберпреступлениях в ряд мобильных приложений, сообщил кабмин. Правительство РФ ранее в среду сообщило, что утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности. "Ещё одно нововведение, связанное с профилактикой, – интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года", - говорится в пресс-релизе кабмина.
россия
Технологии, Россия, Общество
В мобильных приложениях в России будут уведомлять о киберпреступлениях

Минцифры и МВД проработают внедрение модуля информирования о киберпреступлениях

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минцифры и МВД РФ к первому кварталу 2027 года проработают вопрос внедрения модуля информирования граждан о возможных киберпреступлениях в ряд мобильных приложений, сообщил кабмин.
Правительство РФ ранее в среду сообщило, что утвердило план реализации концепции противодействия киберпреступности.
"Ещё одно нововведение, связанное с профилактикой, – интеграция в основные мобильные приложения, используемые для взаимодействия с госорганами, а также в банковские и социально значимые приложения модуля обязательного информирования граждан о возможных преступлениях. Проработать такой вопрос поручено Минцифры и МВД к I кварталу 2027 года", - говорится в пресс-релизе кабмина.
Заголовок открываемого материала