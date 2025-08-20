https://ria.ru/20250820/mitroshina-2036574151.html
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной - РИА Новости, 20.08.2025
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Чертановский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег,... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T18:13:00+03:00
2025-08-20T18:13:00+03:00
2025-08-20T18:13:00+03:00
происшествия
москва
россия
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004095035_0:134:3168:1916_1920x0_80_0_0_2921a95591143d5d562fe2bf7f2b1b85.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Чертановский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщили РИА Новости в инстанции. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ объявлял, что Митрошина признала вину в полном объеме. Ее защита заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более чем 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу. "Удовлетворено ходатайство о продлении срока домашнего ареста А. А. Митрошиной ", - сказали агентству в суде.
https://ria.ru/20250819/mitroshin-2036200527.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004095035_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e4137663ff4251376022a00d8f5418d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной по обвинению в отмывании денег