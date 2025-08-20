https://ria.ru/20250820/mitroshina-2036574151.html

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Чертановский суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок нахождения под домашним арестом блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщили РИА Новости в инстанции. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ объявлял, что Митрошина признала вину в полном объеме. Ее защита заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более чем 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу. "Удовлетворено ходатайство о продлении срока домашнего ареста А. А. Митрошиной ", - сказали агентству в суде.

