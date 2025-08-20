Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал Россию лидером по добыче урана на глобальном рынке - РИА Новости, 20.08.2025
22:29 20.08.2025
Мишустин назвал Россию лидером по добыче урана на глобальном рынке
Мишустин назвал Россию лидером по добыче урана на глобальном рынке
Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности. "Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", - говорится в поздравлении премьер-министра. Председатель правительства отметил, что "Росатом" является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности.
Мишустин назвал Россию лидером по добыче урана на глобальном рынке

Мишустин назвал РФ глобальным лидером по добыче урана и строительству АЭС

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности.
"Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", - говорится в поздравлении премьер-министра.
Председатель правительства отметил, что "Росатом" является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности.
