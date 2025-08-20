https://ria.ru/20250820/mishustin-2036609231.html

Мишустин назвал Россию лидером по добыче урана на глобальном рынке

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС, особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин направил поздравление участникам мероприятия, приуроченного к 80-летию атомной промышленности. "Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, Россия сохраняет лидирующие позиции на глобальном рынке по добыче урана и строительству АЭС. И особая роль здесь у госкорпорации "Росатом", - говорится в поздравлении премьер-министра. Председатель правительства отметил, что "Росатом" является ключевым звеном в реализации национальных проектов, укреплении технологического суверенитета и энергетической безопасности.

экономика, россия, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомная энергетика, энергетика, технологии, в мире