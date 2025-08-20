Мишустин призвал не снижать темп работ по платным дорогам
Мишустин призвал "Автодор" не снижать темпы строительства платных дорог
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал госкомпанию "Автодор" не снижать темпы работ по строительству платных автотрасс и выполнить все намеченные проекты в срок, отметив, что новые магистрали должны быть комфортны для путешествий и соответствовать современным требованиям к обеспечению безопасности дорог.
Это он заявил на встрече с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток", А-289 (от Краснодара к Крымскому мосту) и ЦКАД.
"Очень важно не снижать темпы работ. Нужно, конечно, выполнить все намеченные проекты в срок. Очевидно, что это фактически является катализатором экономического роста, привлекает туризм", - сказал Мишустин в среду.
"Новые магистрали, конечно, должны быть удобны, комфортны для путешествий, для пассажиров и соответствовать всем современным требованиям к обеспечению безопасности дорог", - указал глава правительства РФ.
Он попросил Петушенко держать эти вопросы на контроле.