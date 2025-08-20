Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.08.2025
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера" - РИА Новости, 20.08.2025
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"
Вертолёт Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север", сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север", сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, следует из видео, опубликованного военным ведомством.
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"

Минобороны: экипаж Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север", сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, следует из видео, опубликованного военным ведомством.
