Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"

Вертолёт Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север", сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север", сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, следует из видео, опубликованного военным ведомством.

