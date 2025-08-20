https://ria.ru/20250820/minoborony-2036423101.html
Вертолет Ми-28НМ уничтожил боевиков ВСУ в лесу в зоне действия "Севера"
Вертолёт Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север", сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки "Север", сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, следует из видео, опубликованного военным ведомством.
