Россия ввела санкции против некоторых представителей британских СМИ - РИА Новости, 20.08.2025
16:31 20.08.2025 (обновлено: 17:10 20.08.2025)
Россия ввела санкции против некоторых представителей британских СМИ
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва вводит санкции против некоторых представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании, заявили в МИД."В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", — говорится в сообщении.В этот список вошли люди, распространявшие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность."Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева и поддержку собственного ВПК. В свою очередь, это бьет по странам Глобального Юга, который и без того испытывает на себе исторические последствия колониализма и империализма", — отметили в ведомстве.Там добавили, что Лондон и его союзников не беспокоят последствия подобных действий. Они только на словах выступают за защиту общечеловеческих ценностей в украинском конфликте."Быстрота, с которой после начала СВО англичане вывели на новый уровень антироссийскую информационную кампанию, и примеры их нападок на другие страны свидетельствуют о том, что схожие пропагандистские рычаги могут быть применены против любого международного субъекта, действия которого перестают отвечать интересам "коллективного Запада", — заключили в МИД.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия им, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. ЕС также запретил вещание крупнейших отечественных медиа, причем принял решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
Россия ввела санкции против некоторых представителей британских СМИ

МИД: РФ ввела санкции против некоторых представителей британских СМИ и НПО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Москва вводит санкции против некоторых представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании, заявили в МИД.
"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании", — говорится в сообщении.
В этот список вошли люди, распространявшие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России в контексте СВО и осуществляющие враждебную лоббистскую деятельность.
"Усилия британских пропагандистов носят безответственный характер, способствуют увеличению рисков дестабилизации мирового энергетического рынка и перенаправлению ресурсов Запада с содействия международному развитию на подпитку милитаристских устремлений Киева и поддержку собственного ВПК. В свою очередь, это бьет по странам Глобального Юга, который и без того испытывает на себе исторические последствия колониализма и империализма", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что Лондон и его союзников не беспокоят последствия подобных действий. Они только на словах выступают за защиту общечеловеческих ценностей в украинском конфликте.
"Быстрота, с которой после начала СВО англичане вывели на новый уровень антироссийскую информационную кампанию, и примеры их нападок на другие страны свидетельствуют о том, что схожие пропагандистские рычаги могут быть применены против любого международного субъекта, действия которого перестают отвечать интересам "коллективного Запада", — заключили в МИД.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия им, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. ЕС также запретил вещание крупнейших отечественных медиа, причем принял решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.
Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
