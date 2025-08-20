Рейтинг@Mail.ru
Зеленский получил мощную оплеуху в Белом доме, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2025
08:20 20.08.2025 (обновлено: 11:45 20.08.2025)
Зеленский получил мощную оплеуху в Белом доме, заявили в МИД
Зеленский получил мощную оплеуху в Белом доме, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2025
Зеленский получил мощную оплеуху в Белом доме, заявили в МИД
Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и... РИА Новости, 20.08.2025
в мире
украина
россия
владимир зеленский
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, чтобы привести их в чувство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести его в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было", — сказала она в эфире радио Sputnik.По словам Захаровой, представленная карта наглядно демонстрировала Зеленскому, тем, кого он прикрывает и кто прикрывается им, "сколько они потеряли во всех смыслах".В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
украина
россия
Зеленский получил мощную оплеуху в Белом доме, заявили в МИД

© AP Photo / Alex BrandonМарк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме
Марк Рютте, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Карта Украины, выставленная в Белом доме на переговорах президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, служила мощной оплеухой для киевского режима и его сторонников, чтобы привести их в чувство, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского. Я думаю, что привести его в чувство окончательно будет очень сложно кому бы то ни было", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Новый фронт: что увезли из США Путин и Зеленский
08:00
По словам Захаровой, представленная карта наглядно демонстрировала Зеленскому, тем, кого он прикрывает и кто прикрывается им, "сколько они потеряли во всех смыслах".
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Британское телевидение сообщало, что на фоне закрытой встречи в Овальном кабинете была поставлена карта Украины. Как утверждалось, с востока карта закрашена розовым цветом, который иллюстрирует территорию под контролем России. Позднее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино опубликовал новое фото из Овального кабинета, где была видна карта Украины. При этом Зеленский поблагодарил Трампа за карту, добавив, что он заберет ее на Украину.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Трамп согласен с Путиным: чем обернулась очередная идея Зеленского
08:00
 
