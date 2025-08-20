https://ria.ru/20250820/mesto-2036566694.html

"Там пропадают туристы": на карте России появилось новое "проклятое" место

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. На высоте больше двух тысяч метров стоит обычная горная избушка. Туристы останавливаются здесь на привал, покупают у местных молоко и творог. Казалось бы, что не так? Есть одна странность: второй август подряд путешественники доходят до этого места и... больше их никто не видит. Совпадение или закономерность?Перевал смертиПеревал Орой раскинулся в Кош-Агачском районе Республики Алтай, неподалеку от границы с Монголией. Высота — 2229 метров над уровнем моря. Его разделяют реки Орой и Ештыколь.Это один из самых коварных маршрутов региона. Резкие перепады высот достигают тысячи метров на отдельных участках. Крутые обрывы, где один неверный шаг означает падение в пропасть. Непредсказуемая погода, которая за полчаса может смениться с солнечной на штормовую."Маршрут извилистый, крутой, заблудиться легко. К тому же он требует хорошей физической подготовки", — предупреждает опытный турист Олег Уколов. Даже профессиональные гиды берут сюда только подготовленные группы.На перевале стоит "домик молочника" — полуразрушенное деревянное здание, ставшее популярным местом для привала. Алтайцы иногда продают здесь местные продукты: молоко, творог, сыр. Отсюда и название — никакой мистический молочник тут никогда не жил. Но туристы облюбовали избушку как базу для палаточного лагеря.Исчезновение в августеРоману К. из Кувандыка 72 года и он мог дать фору любому молодому спортсмену. Покорял марафонские дистанции, плавал в ледяной воде, был кандидатом в мастера спорта по шахматам. Но главной страстью были горы."Дочка давно переехала в Исландию, жил один и для него горы были своего рода отдушиной", — рассказывает знакомый. Роман ездил на Алтай много раз, всегда возвращался с новыми историями. Однажды у его палатки остановился медведь — хищника заинтересовали только кастрюли.Роман отправился на перевал Орой с двумя компаньонами из Калужской области 14 августа. Группа решила путешествовать самостоятельно, без регистрации в МЧС — хотя в Горном Алтае эта процедура обязательна.Утром 16 августа 72-летний турист вышел на маршрут на два часа раньше товарищей. Направление — перевал Орой и "домик молочника". В назначенном месте группа его не обнаружила.Спасатели с полицейскими обследовали более 20 километров маршрута, тщательно проверили все потенциально опасные места. Результат — ноль. Роман К. словно растворился в горном воздухе."Мы знаем его давно, он человек выносливый. Три-четыре дня, если заблудился, выдержит. Лишь бы вода была", — надеялись друзья.Прошлогодняя загадкаМистическое совпадение: ровно год назад, 18 августа, в том же районе пропал 24-летний турист из Новосибирска. Парень был опытным путешественником, в походы ходил один. Из-за резкой перемены погоды ему пришлось сменить маршрут.Он позвонил родным, а потом перестал выходить на связь. Через пару дней спасатели выдвинулись на поиски. Нашли только палатку. Самого туриста — до сих пор нет. Два исчезновения в одном месте с разницей ровно в год. Случайность?Впрочем, не все пропавшие исчезают бесследно. В 2015 году омский турист сломал на перевале позвоночник, получил травму головы и скончался. В 2023 году супруги из Петербурга оказались в ловушке — вода в реке резко поднялась, и они не смогли перейти ее вброд. Благо, спасатели вовремя подоспели.Что говорят местныеПосле череды происшествий перевал Орой получил репутацию проклятого места. И дело не только в сложном рельефе.Весь Горный Алтай окутан мистическими легендами. Здесь рассказывают о древних шаманах, загадочных существах и необычных явлениях. В Уймонской долине, согласно поверьям, находится вход в мифическую страну Шамбалу.Перевал Орой тоже обрастает мифами. Туристы и местные жители рассказывают о необъяснимых звуках в ночи, странных огнях над "домиком молочника" и призрачных силуэтах в тумане."Местные верят, что на перевале обитают алмысы — человекоподобные существа, обладающие способностью к перевоплощению и живущие в горах и пещерах", — сообщают туристические справочники.Алтайцы уверены: горы имеют душу. Духи могут наказать тех, кто приходит без должного почтения. "Забрать с собой" — так деликатно местные называют исчезновения туристов.В соцсетях перевал уже окрестили "Бермудским треугольником Алтая". Пишут о голосах, зовущих путников сойти с тропы. О том, как компасы начинают врать, а GPS отказывается работать рядом с "домиком молочника".Верить ли в потусторонние силы — дело каждого. Но факт остается фактом: люди на перевале Орой пропадают регулярно. И находят их далеко не всегда."Если человек не умеет ориентироваться, то идти туда нужно с проводником. А в пожилом возрасте туда вообще не следует ходить", — резюмирует турист Олег Уколов.Может, все дело в сложном рельефе и неподготовленности путешественников. А может, старые алтайские духи действительно не любят незваных гостей. В любом случае "домик молочника" продолжает притягивать искателей приключений — и продолжает их забирать.

