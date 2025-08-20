https://ria.ru/20250820/medvedev-2036589564.html

Медведев выступил против ввода натовских военных как гарантии Киеву

Медведев выступил против ввода натовских военных как гарантии Киеву - РИА Новости, 20.08.2025

Медведев выступил против ввода натовских военных как гарантии Киеву

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждаемую на Западе идею отправки военных на Украину, заявил, что войска НАТО не могут быть миротворцами,... РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждаемую на Западе идею отправки военных на Украину, заявил, что войска НАТО не могут быть миротворцами, Россия не примет такой "гарантии безопасности" для Киева.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев"."Безмозглый галльский петух никак не успокоится с идеей отправки войск на "Украину". Сказано же: не могут быть миротворцами войска стран НАТО. Россия не примет такой "гарантии безопасности", - написал Медведев в соцсети X.В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

