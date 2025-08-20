https://ria.ru/20250820/max-2036473247.html

Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX

Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале. РИА Новости, 20.08.2025

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале.Подпишитесь на канал РИА Новости в МAX>>>"Новый способ защитить аккаунт "Госуслуг" — одноразовый код в мессенджере МAX. <...> Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи "Госуслуг", — говорится в посте.В министерстве перечислили несколько преимуществ нового способа:Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

Варвара Скокшина

