Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX

Минцифры: код для входа в "Госуслуги" можно будет получить через мессенджер MAX
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале.
"Новый способ защитить аккаунт "Госуслуг" — одноразовый код в мессенджере МAX. <...> Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи "Госуслуг", — говорится в посте.
В министерстве перечислили несколько преимуществ нового способа:
- Защита от мошенников: перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, бот не выдаст код и предупредит об опасности.
- Без дополнительных приложений: новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже скачал мессенджер.
- Доступность: разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности сделать это через СМС.
Уточняется, что речь идет только о втором факторе защиты учетной записи на портале. Для смены пароля и восстановления доступа к аккаунту по-прежнему необходимо ввести код из СМС. Среди других вариантов — TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей и️ биометрия.
Мессенджер MAX
В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
- подписаться на каналы;
- ставить реакции;
- настраивать уведомления;
- закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.