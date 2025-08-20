Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX
12:03 20.08.2025 (обновлено: 14:11 20.08.2025)
Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX
Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX - РИА Новости, 20.08.2025
Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX
Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале."Новый способ защитить аккаунт "Госуслуг" — одноразовый код в мессенджере МAX. <...> Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи "Госуслуг", — говорится в посте.В министерстве перечислили несколько преимуществ нового способа:Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
госуслуги, мессенджер max, google, общество
Госуслуги, Мессенджер Max, Google, Общество
Россияне смогут получать код для входа в "Госуслуги" через мессенджер MAX

Минцифры: код для входа в "Госуслуги" можно будет получить через мессенджер MAX

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россияне смогут получать одноразовый код для входа в учетную запись на "Госуслугах" через мессенджер МAX, сообщило Минцифры в своем канале.
Более 18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX
Вчера, 12:02
"Новый способ защитить аккаунт "Госуслуг" — одноразовый код в мессенджере МAX. <...> Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его смогут все пользователи "Госуслуг", — говорится в посте.
В министерстве перечислили несколько преимуществ нового способа:
  • Защита от мошенников: перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника. Если ответы вызовут подозрение, бот не выдаст код и предупредит об опасности.
  • Без дополнительных приложений: новый сервис не требует установки дополнительного приложения для создания одноразовых паролей, если пользователь уже скачал мессенджер.
  • Доступность: разработка позволяет получить код для входа на "Госуслуги" тем, кто не имеет возможности сделать это через СМС.

Уточняется, что речь идет только о втором факторе защиты учетной записи на портале. Для смены пароля и восстановления доступа к аккаунту по-прежнему необходимо ввести код из СМС. Среди других вариантов — TOTP-код из специального приложения для создания одноразовых паролей и️ биометрия.

Max внедрил новые меры для защиты пользователей
15 августа, 08:15

Мессенджер MAX

В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
  • подписаться на каналы;
  • ставить реакции;
  • настраивать уведомления;
  • закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
 
