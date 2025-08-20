Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/mask-2036424831.html
СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента
СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента - РИА Новости, 20.08.2025
СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента
Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность финансово поддержать вице-президента США Джея Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T05:24:00+03:00
2025-08-20T05:24:00+03:00
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_911d27e9982c9c62a5f0a10edd20346a.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность финансово поддержать вице-президента США Джея Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента на выборах в 2028 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп называл вице-президента США Джей Ди Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. В конце июля Рубио назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. "Маск и его партнёры сообщили своим приближенным, что он рассматривает возможность использования части своих огромных финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента в 2028 году", - говорится в сообщении. Издание напоминает, что на выборах 2024 года Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку Трампа и других республиканцев. Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.
https://ria.ru/20250812/mask-2034711530.html
https://ria.ru/20250801/mask-2032923173.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014393250_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78a5777661aed765d41148cb84b19b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Марко Рубио
СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента

WSJ: Маск может спонсировать Вэнса, если тот решит баллотироваться президентом

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность финансово поддержать вице-президента США Джея Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента на выборах в 2028 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп называл вице-президента США Джей Ди Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. В конце июля Рубио назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольных законов
12 августа, 07:04
"Маск и его партнёры сообщили своим приближенным, что он рассматривает возможность использования части своих огромных финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента в 2028 году", - говорится в сообщении.
Издание напоминает, что на выборах 2024 года Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку Трампа и других республиканцев.
Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок
1 августа, 22:42
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала