СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента

СМИ: Маск может спонсировать Вэнса на выборах президента

2025-08-20T05:24:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

марко рубио

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность финансово поддержать вице-президента США Джея Ди Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента на выборах в 2028 году, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп называл вице-президента США Джей Ди Вэнса своим "вероятным преемником" на выборах в 2028 году. Он отметил, что видит в действующем госсекретаре Марко Рубио напарника Вэнса в качестве потенциального вице-президента. В конце июля Рубио назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. "Маск и его партнёры сообщили своим приближенным, что он рассматривает возможность использования части своих огромных финансовых ресурсов для поддержки Вэнса, если тот решит баллотироваться на пост президента в 2028 году", - говорится в сообщении. Издание напоминает, что на выборах 2024 года Маск потратил около 300 миллионов долларов на поддержку Трампа и других республиканцев. Ранее в интервью телеканалу NBC News Трамп опроверг информацию о том, что планирует баллотироваться на третий срок. Он ясно дал понять, что покинет Белый дом по окончании своего второго срока и не будет пытаться вернуться на этот пост.

