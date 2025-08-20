https://ria.ru/20250820/manturov-2036569104.html

Россия продолжает отгрузку нефти Индии, сообщил Мантуров

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о развитии торгово-экономических отношений с Индией. Главные тезисы Мантурова:"Нам, безусловно, необходимо наращивать партнерство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи. Это, в частности, химическая промышленность, металлургия и транспортное машиностроение"."Очевидно, что расширение торгово-экономических связей также увязано с формированием надежных логистических маршрутов и созданием новых контейнерных сервисов".

Денис Мантуров и министр иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара

Медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. В ходе заседания Мантуров отдельно отметил, что в первом полугодии нынешнего года число туристов из Индии в России выросло на четверть. "В этом контексте логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире", - сообщил Мантуров. Как отмечала в начале августа главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, несмотря на попытки некоторых зарубежных стран ограничить вещание RT на их территории, аудитория телеканала растет и развивается: RT - номер один в Африке, открыт телеканал в Сербии, скоро появится вещание в Индии.

