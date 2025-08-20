Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает отгрузку нефти Индии, сообщил Мантуров
17:49 20.08.2025 (обновлено: 18:52 20.08.2025)
Россия продолжает отгрузку нефти Индии, сообщил Мантуров
Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о развитии торгово-экономических отношений с Индией.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о развитии торгово-экономических отношений с Индией. Главные тезисы Мантурова:&quot;Нам, безусловно, необходимо наращивать партнерство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи. Это, в частности, химическая промышленность, металлургия и транспортное машиностроение&quot;.&quot;Очевидно, что расширение торгово-экономических связей также увязано с формированием надежных логистических маршрутов и созданием новых контейнерных сервисов&quot;.
Денис Мантуров и министр иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара
Медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. В Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. В ходе заседания Мантуров отдельно отметил, что в первом полугодии нынешнего года число туристов из Индии в России выросло на четверть. "В этом контексте логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире", - сообщил Мантуров. Как отмечала в начале августа главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, несмотря на попытки некоторых зарубежных стран ограничить вещание RT на их территории, аудитория телеканала растет и развивается: RT - номер один в Африке, открыт телеканал в Сербии, скоро появится вещание в Индии.
В мире, Индия, Россия, Москва, Денис Мантуров, Куданкулам, Евразийский экономический союз

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о развитии торгово-экономических отношений с Индией.

В среду в Москве прошло 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Штаты добились от Индии решительного шага
14 августа, 08:00
Главные тезисы Мантурова:
  • Россия продолжает отгрузки Индии топлива, включая нефть, нефтепродукты и уголь, видит потенциал для экспорта СПГ;
  • товарооборот между странами за последние пять лет вырос почти в семь раз;
  • Индия входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России;
«

"Нам, безусловно, необходимо наращивать партнерство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи. Это, в частности, химическая промышленность, металлургия и транспортное машиностроение".

  • Москва готова делиться с Нью-Дели компетенциями в сфере космоса, в том числе в ракетном двигателестроении и спутниковой навигации;
  • страны перевели более 90% платежей между собой на нацвалюты, важно обеспечивать бесперебойность взаиморасчетов;
  • медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели;
  • Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и транспортного коридора "Север — Юг";
«

"Очевидно, что расширение торгово-экономических связей также увязано с формированием надежных логистических маршрутов и созданием новых контейнерных сервисов".

  • необходимо далее укреплять межбанковское сотрудничество и взаимодействие в сфере страхования;
  • Москва рассчитывает на расширение взаимодействия с Нью-Дели в сфере мирного атома, в том числе на основе успешного опыта проекта АЭС "Куданкулам";
"Лучший подарок": в Индии пришли в восторг от разговора Моди и Путина
8 августа, 19:46
  • работа по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией будет продолжена;
  • Мантуров призвал ускорить упрощение признания документов об образовании с Индией;
  • первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году;
  • число индийских туристов, посетивших Россию, в I полугодии 2025-го выросло на 25%.
Межгосударственные отношения России и Индии
22 октября 2024, 13:47
 
