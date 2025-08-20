Россия продолжает отгрузку нефти Индии, сообщил Мантуров
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал о развитии торгово-экономических отношений с Индией.
В среду в Москве прошло 26-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
Главные тезисы Мантурова:
"Нам, безусловно, необходимо наращивать партнерство в тех отраслях, где уже достигнуты существенные успехи. Это, в частности, химическая промышленность, металлургия и транспортное машиностроение".
- Москва готова делиться с Нью-Дели компетенциями в сфере космоса, в том числе в ракетном двигателестроении и спутниковой навигации;
- страны перевели более 90% платежей между собой на нацвалюты, важно обеспечивать бесперебойность взаиморасчетов;
- медиахолдинг RT планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели;
- Россия и Индия нацелены на совместное освоение Северного морского пути и транспортного коридора "Север — Юг";
"Очевидно, что расширение торгово-экономических связей также увязано с формированием надежных логистических маршрутов и созданием новых контейнерных сервисов".
- необходимо далее укреплять межбанковское сотрудничество и взаимодействие в сфере страхования;
- Москва рассчитывает на расширение взаимодействия с Нью-Дели в сфере мирного атома, в том числе на основе успешного опыта проекта АЭС "Куданкулам";
- работа по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией будет продолжена;
- Мантуров призвал ускорить упрощение признания документов об образовании с Индией;
- первые два опытных образца скоростного поезда, строящегося с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году;
- число индийских туристов, посетивших Россию, в I полугодии 2025-го выросло на 25%.
