https://ria.ru/20250820/manturov-2036564183.html

Мантуров рассказал о росте туристического потока из Индии

Мантуров рассказал о росте туристического потока из Индии - РИА Новости, 20.08.2025

Мантуров рассказал о росте туристического потока из Индии

Число индийских туристов, посетивших Россию, в первом полугодии 2025 года выросло на четверть, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T17:36:00+03:00

2025-08-20T17:36:00+03:00

2025-08-20T17:39:00+03:00

туризм

индия

россия

денис мантуров

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ba66bea665ba817d375d66f87a965e.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число индийских туристов, посетивших Россию, в первом полугодии 2025 года выросло на четверть, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара."На фоне активного межкультурного обмена поступательно увеличивается взаимный туристический поток. Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии. За первую половину текущего года число индийских туристов, посетивших нашу страну, выросло на четверть", - сообщил Мантуров.

https://ria.ru/20250820/rossija-2036563762.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, россия, денис мантуров, новости - туризм