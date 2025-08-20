https://ria.ru/20250820/manturov-2036564183.html
Мантуров рассказал о росте туристического потока из Индии
Мантуров рассказал о росте туристического потока из Индии - РИА Новости, 20.08.2025
Мантуров рассказал о росте туристического потока из Индии
Число индийских туристов, посетивших Россию, в первом полугодии 2025 года выросло на четверть, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число индийских туристов, посетивших Россию, в первом полугодии 2025 года выросло на четверть, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара."На фоне активного межкультурного обмена поступательно увеличивается взаимный туристический поток. Особенно примечателен растущий интерес к России со стороны граждан Индии. За первую половину текущего года число индийских туристов, посетивших нашу страну, выросло на четверть", - сообщил Мантуров.
индия
россия
Мантуров рассказал о росте туристического потока из Индии
Мантуров: число индийских туристов, посетивших РФ, за полгода выросло на 25%