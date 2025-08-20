Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 20.08.2025 (обновлено: 17:34 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/manturov-2036563182.html
Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров
Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров - РИА Новости, 20.08.2025
Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров
Россия готова делиться с Индией компетенциями в области космической деятельности, прежде всего, по пилотируемой космонавтике, ракетному двигателестроению и... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:33:00+03:00
2025-08-20T17:34:00+03:00
россия
индия
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023047898_0:73:3204:1875_1920x0_80_0_0_0bfa6c298cab46afc49578fd020116ba.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия готова делиться с Индией компетенциями в области космической деятельности, прежде всего, по пилотируемой космонавтике, ракетному двигателестроению и спутниковой навигации, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара."Готовы делиться компетенциями в области космической деятельности. Прежде всего, речь идет про пилотируемую космонавтику, ракетное двигателестроение и сегмент спутниковой навигации", - заявил Мантуров.Индия сейчас работает над программой "Гаганьян" - первой для страны миссией человека в космос. Космический корабль доставит экипаж астронавтов на орбиту на высоте 400 километров над поверхностью Земли для трехдневной миссии и вернет их обратно. В начале 2024 года премьер Нарендра Моди представил экипаж из четырех индийских астронавтов, прошедших техническую и физическую подготовку, в том числе обучение в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.В случае успеха программы Индия станет четвертой страной после России, США и Китая, которая самостоятельно запустит людей в космос.
https://ria.ru/20250820/rossiya-2036562788.html
https://ria.ru/20250816/indiya-2035777395.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023047898_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_1701a9f8a758459e3fac451c46f73fa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, космос - риа наука
Россия, Индия, Космос - РИА Наука
Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров

Мантуров: РФ готова делиться с Индией компетенциями в ракетном двигателестроении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия готова делиться с Индией компетенциями в области космической деятельности, прежде всего, по пилотируемой космонавтике, ракетному двигателестроению и спутниковой навигации, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.
В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара.
Флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Товарооборот между Россией и Индией за пять лет вырос почти в семь раз
17:31
"Готовы делиться компетенциями в области космической деятельности. Прежде всего, речь идет про пилотируемую космонавтику, ракетное двигателестроение и сегмент спутниковой навигации", - заявил Мантуров.
Индия сейчас работает над программой "Гаганьян" - первой для страны миссией человека в космос. Космический корабль доставит экипаж астронавтов на орбиту на высоте 400 километров над поверхностью Земли для трехдневной миссии и вернет их обратно. В начале 2024 года премьер Нарендра Моди представил экипаж из четырех индийских астронавтов, прошедших техническую и физическую подготовку, в том числе обучение в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
В случае успеха программы Индия станет четвертой страной после России, США и Китая, которая самостоятельно запустит людей в космос.
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Индии поприветствовали встречу Путина и Трампа на Аляске
16 августа, 13:41
 
РоссияИндияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала