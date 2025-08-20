https://ria.ru/20250820/manturov-2036563182.html

Россия готова сотрудничать с Индией в сфере космоса, заявил Мантуров

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия готова делиться с Индией компетенциями в области космической деятельности, прежде всего, по пилотируемой космонавтике, ракетному двигателестроению и спутниковой навигации, сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров.В среду в Москве проходит 26-е заседание межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству под председательством Мантурова и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара."Готовы делиться компетенциями в области космической деятельности. Прежде всего, речь идет про пилотируемую космонавтику, ракетное двигателестроение и сегмент спутниковой навигации", - заявил Мантуров.Индия сейчас работает над программой "Гаганьян" - первой для страны миссией человека в космос. Космический корабль доставит экипаж астронавтов на орбиту на высоте 400 километров над поверхностью Земли для трехдневной миссии и вернет их обратно. В начале 2024 года премьер Нарендра Моди представил экипаж из четырех индийских астронавтов, прошедших техническую и физическую подготовку, в том числе обучение в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.В случае успеха программы Индия станет четвертой страной после России, США и Китая, которая самостоятельно запустит людей в космос.

