Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе, заявил Макрон
Макрон: операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе для двух народов
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе и втянет регион в постоянную войну, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю
5 октября 2024, 16:27
"Я только что провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, а затем с президентом Египта (Абделем Фаттахом – ред.) ас-Сиси. Мы придерживаемся одного и того же убеждения: военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
По его словам, конец этому конфликту могут положить только прекращение огня в Газе, поставка туда гумпомощи, освобождение заложников и разоружение движения ХАМАС. Французский лидер также выступил за проведение международной миссии по стабилизации Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
14 апреля, 17:46