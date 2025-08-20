Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе, заявил Макрон

https://ria.ru/20250820/makron-2036560282.html

ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе и втянет регион в постоянную войну, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. "Я только что провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, а затем с президентом Египта (Абделем Фаттахом – ред.) ас-Сиси. Мы придерживаемся одного и того же убеждения: военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну", - написал Макрон на своей странице в соцсети X. По его словам, конец этому конфликту могут положить только прекращение огня в Газе, поставка туда гумпомощи, освобождение заложников и разоружение движения ХАМАС. Французский лидер также выступил за проведение международной миссии по стабилизации Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.

