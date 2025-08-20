Рейтинг@Mail.ru
Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе, заявил Макрон - РИА Новости, 20.08.2025
17:27 20.08.2025
Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе, заявил Макрон
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе и втянет регион в постоянную войну, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров. "Я только что провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, а затем с президентом Египта (Абделем Фаттахом – ред.) ас-Сиси. Мы придерживаемся одного и того же убеждения: военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну", - написал Макрон на своей странице в соцсети X. По его словам, конец этому конфликту могут положить только прекращение огня в Газе, поставка туда гумпомощи, освобождение заложников и разоружение движения ХАМАС. Французский лидер также выступил за проведение международной миссии по стабилизации Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
в мире, израиль, франция, иордания, эммануэль макрон, исраэль кац, абдалла ii, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Франция, Иордания, Эммануэль Макрон, Исраэль Кац, Абдалла II, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе, заявил Макрон

Макрон: операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе для двух народов

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 авг – РИА Новости. Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе и втянет регион в постоянную войну, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее в среду гостелерадиокомпания Kan сообщила, что министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа. По ее данным, в четверг этот план будет представлен на утверждение политического руководства и кабинета министров.
"Я только что провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, а затем с президентом Египта (Абделем Фаттахом – ред.) ас-Сиси. Мы придерживаемся одного и того же убеждения: военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну", - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
По его словам, конец этому конфликту могут положить только прекращение огня в Газе, поставка туда гумпомощи, освобождение заложников и разоружение движения ХАМАС. Французский лидер также выступил за проведение международной миссии по стабилизации Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
В миреИзраильФранцияИорданияЭммануэль МакронИсраэль КацАбдалла IIХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
