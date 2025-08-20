Макрон сверхдемонизирует Россию, считает Филиппо

Рейтинг@Mail.ru
15:30 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/makron-2036525110.html
2025-08-20T15:30:00+03:00
2025-08-20T15:30:00+03:00
ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон демонизирует облик России для оправдания отправки на Украину французских войск, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". "Макрон сверхдемонизирует Россию, чтобы убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину", - написал Филиппо в соцсети X*, комментируя интервью Макрона. Политик добавил, что подобная политика, основанная на страхе и лжи, служит только личным интересам Макрона и ЕС, которому нужна война для создания собственной армии. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 20 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон демонизирует облик России для оправдания отправки на Украину французских войск, заявил в среду лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев".
"Макрон сверхдемонизирует Россию, чтобы убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину", - написал Филиппо в соцсети X*, комментируя интервью Макрона.
Политик добавил, что подобная политика, основанная на страхе и лжи, служит только личным интересам Макрона и ЕС, которому нужна война для создания собственной армии.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в МИД РФ ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
